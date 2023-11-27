استعرضت أفضل الممارسات الرقمية في مجال الأمن السيبراني

الرياض: اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها ورعايتها الاستراتيجية لفعالية "Black Hat" للأمن السيبراني، التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الرياض ، استهدفت الفعالية تعزيز تبادل الخبرات والتدريب على أمن المعلومات في ظل النمو المتسارع لصناعة الأمن السيبراني حول العالم، وكذلك تقديم واستعراض الحلول الرقمية الفعالة في مواجهة أخطار التعرض للهجمات في الفضاء السيبراني.

وخلال المشاركة استعرضت المجموعة توفير أحدث التقنيات المتقدمة، التي تساهم في حماية البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات الحيوية في المملكة من العمل بأمان كامل. كما قدمت مجموعة شاملة من منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني المتطورة، التي تساعد في اكتشاف التهديدات وتعزيز أمن الشبكات من خلال أخذ الاحتياطات الأمنية بأسلوب استباقي. وعلاوة على ذلك، تسلط المجموعة الأضواء على الاستشارات المخصصة لتلبية الاحتياجات الأمنية المتنامية للمؤسسات والشركات.

وشارك ممثلي المجموعة في حلقات نقاشية تفاعلية للمساهمة في نشر المعرفة حول الاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الضرورية لتعزيز الدفاعات الرقمية في البيئة السيبرانية الحالية. وتضمنت تلك الحلقات استشراف المستقبل وفتح آفاق العمل الآمن في الفضاء السيبراني، إلى جانب التوعية بأبرز التهديدات السيبرانية المعقدة والحلول الأمنية المبتكرة للتصدي لها.

كما استعرضت "sirar by stc" التابعة للمجموعة خلال مشاركتها ورعايتها للمناسبة، أحدث الخدمات والمنتجات والتجارب التقنية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث كان من بين الحلول Sirar Cyber Guard، والأمن السيبراني عبر الواقع الافتراضي، إضافة إلى تجربة Sayen، وهي عرض توضيحي لتقنية التوقيع الإلكتروني الآمنة. كما عرضت مجموعة من التقارير من مكتبتها لتوثيق أحدث التطورات التقنية في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي مشاركة مجموعة stc في إطار جهودها للنهوض بالتحول الرقمي في المملكة، بما يحقق المستهدفات الوطنية في حماية الفضاء السيبراني. وتولي المجموعة أهمية خاصة لتوفير بيئة آمنة تساعد في تسريع التحول الرقمي مع تجنب الأخطار السيبرانية المصاحبة من خلال تقديم حلول مبتكرة في المجال الرقمي بمعايير عالمية.

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نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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نبذة عن "sirar by stc"

تقدم شركة "sirar by stc" التابعة لمجموعة stc خدمات وحلول الأمن السيبراني المتقدمة في قطاع الأعمال وتوفر خدمات الحماية من الهجمات السيبرانية وخدمات اكتشاف الثغرات والالتزام بالضوابط الأمنية والبريد الإلكتروني الآمن، والتصفح الآمن والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

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