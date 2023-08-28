عبر شركتها التابعة "توال"..

الرياض: أعلنت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن إطلاق عملياتها بشكل رسمي في أوروبا عبر شركتها التابعة "توال" بعد أن حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن stc سبق وأن أعلنت في 25 أبريل من العام الجاري عن توقيع "توال" على اتفاقية للاستحواذ بالكامل على وحدة تابعة لـ United Groupتمتلك وتشغل أبراج اتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، في خطوة جاءت كامتداد لخطة النمو والتوسع ضمن استراتيجية مجموعة stc " تجرأ" عبر ذراعها الرائد في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات "توال".

هذا وقد أصبحت "توال" جراء هذا الاستحواذ المالك والمشغل لأكثر من 4800 موقعاً في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، حيث تقدم خدماتها التشغيلية لعملائها الجدد في هذه الدول، إذ يمثل هذا الاستحواذ الخطوة الثانية من خطة الشركة للتوسع بعد إطلاق "توال" باكستان في عام 2022، ليتجاوز بذلك إجمالي أبراج "توال" 21 ألف برجاً في خمس دول، تشمل المملكة العربية السعودية، وبلغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وباكستان.

وتتطلع "توال" من خلال خبرتها الواسعة في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات إلى توفير بنية تحتية ذات فاعلية وكفاءة عالية لجميع مزودي الاتصالات في هذه الأسواق، مما يمكنهم من خدمة عملائهم بشكل أفضل. كما أنها تتطلع إلى النمو في السوق الأوروبية.

كما ستستثمر "توال" في توفير أفضل العمليات والممارسات، وإضافة منتجات جديدة ومبتكرة إلى محفظتها، مع الالتزام بتسريع نشر البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الأسواق الأوروبية، مستفيدة من خبرتها الكبيرة في إدارة البنية التحتية للاتصالات والتقنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لدعم الأسواق الأوروبية.

ويهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة "توال"، المهندس محمد الحقباني: "يسعدنا إطلاق عملياتنا في أوروبا، حيث يشكل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة لـلشركة للتوسع في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لأسواق أخرى، مستفيدين بذلك من خبراتنا وقدراتنا على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ونتطلع قدماً لتحقيق قيمة مضافة في الأسواق الأوروبية من خلال تمكين عملائنا من العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة ".

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- انتهى -

عن مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي في المنطقة، حيث تقدم stc منتجات وخدمات مبتكرة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما توفر مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية الأفضل في فئتها بما يشمل المدفوعات الرقمية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني وغيرها من الحلول الرقمية المتقدمة.

عن توال

تمتلك "توال" حاليًا محفظة تضم أكثر من 21,000 برجاً للاتصالات في المملكة العربية السعودية، بلغاريا، كرواتيا، سلوفينيا، وباكستان ، تدعم توال لدعم التحول الرقمي في الأسواق المتواجدة فيها، وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى المدن والمناطق البعيدة، وعلى طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية مثل أبراج الاتصالات والأعمدة الذكية القادرة على استضافة خدمات(5G)، وإنترنت الأشياء، والحلول الداخلية للمباني (IBS)، إلى جانب البنية التحتية المصممة خصيصًا لتقنية المعلومات والاتصالات الأخرى.