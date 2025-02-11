

• التعاون المشترك سيعزز تبني الخدمات السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة، ويدعم المشاريع الحكومية الكبرى.



الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد، عن شراكة استراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، المزود الرائد للخدمات السحابية عالميًا، بهدف تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وكجزء من هذا التعاون، حصلت مجموعة stc على تصنيف “شريك تكامل الأنظمة المتميز” System Integrator Premier partner. من AWS، وهو أعلى مستوى في شبكة شركاء AWS.



يأتي هذا التعاون الاستراتيجي لدمج البنية التحتية السحابية المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من AWS، مثل Amazon Bedrock، مع قدرات مجموعة stc، لتوسيع نطاق الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وتمكين العمليات السحابية في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والقطاع المالي، والتعليم، والطاقة، والقطاع الحكومي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. كما ستستفيد المجموعة من الخبرات العالمية لـ AWS لتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت.



تستهدف الشراكة الاستراتيجية قدرات stc التسويقية ووصولها لشريحة كبيرة من العملاء من الشركات الصغيرة إلى المشاريع الحكومية الضخمة. كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين الجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها بحلول سحابية آمنة ومرنة لتسريع تنفيذ مبادرات التحول الرقمي للقطاع العام والخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي.



ستعمل مجموعة stc وAWS على تطوير حلول متكاملة تساعد العملاء على الانتقال بسلاسة إلى بيئة AWS السحابية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التوليدي. كما ستساهم هذه الحلول في تعزيز قدرات التشغيل الفوري، مما يتيح للمؤسسات المختلفة الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية بدون تعقيدات تقنية.



يركز التعاون بين مجموعة stc وAWS على دعم المحتوى المحلي، وتعزيز الاستدامة، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، مما يسهم في تسريع تبني الحلول الرقمية وتشكيل مستقبل أكثر استدامة يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.



وفي هذا السياق، قال المهندس رياض معوض، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة stc:

“تتقاطع رؤيتنا مع AWS في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة. ومن خلال هذه الشراكة، واستراتيجية المجموعة وشركاتها التابعة لاستهداف القطاعات الحيوية والمشاريع الكبرى، سنواصل تقديم حلول مبتكرة، وتنمية الكفاءات الوطنية، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي متطور يعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.”



من جهتها، قالت تانوجا رانديري، نائب الرئيس لدى شركة " امازون ويب سيرفسز " في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

“يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يبرز الدور التحولي للتقنية في دفع عجلة التطور في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم، والقطاع الحكومي. ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، سنمكّن المؤسسات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية، مع ضمان تأهيل المواهب السعودية للنجاح في الاقتصاد الرقمي سريع التطور.”

يأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي في المملكة طفرة في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير PwC، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 130 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، بينما تتوقع IDC أن تصل قيمة سوق الخدمات السحابية العامة إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2027، مع معدل نمو سنوي يبلغ 23% خلال العامين المقبلين.



حول مجموعة stc



مجموعة stc هي الممكن الرقمي الرائد، حيث تقدم حلولًا متقدمة في البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. تضم المجموعة 13 شركة تابعة تمتد عبر المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا.



حول Amazon Web Services



منذ عام 2006، تُعد AWS المزود الأكثر شمولًا واعتمادًا للخدمات السحابية عالميًا، حيث تقدم أكثر من 240 خدمة متكاملة عبر 105 مناطق توافر ضمن 33 منطقة جغرافية. تخدم AWS ملايين العملاء حول العالم، بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا، وأكبر المؤسسات، والهيئات الحكومية الرائدة.



حول Amazon



تلتزم Amazon بمبادئ أساسية تشمل التركيز على العملاء، والابتكار المستمر، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا عالميًا. تقدم Amazon مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة التي تشمل AWS، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وخدمات البث الرقمي، وغيرها.



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