الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، ومجموعة stc وسكاي فايف العربية مذكرة تفاهم لتقديم خدمة الإنترنت الجوي السريع بتقنية "Air-to-Ground" للمسافرين على متن الرحلات الجوية وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط على كافة اسطول طائرات طيران ناس والتي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان محمد الوتيد، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس السيد عايض الجعيد، ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السيد عبدالعزيز الدهمش، ونائب محافظ نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الأستاذ عمر الرجراجي.

ستقود سكاي فايف العربية ومجموعة stc هذه المبادرة بتوفير خدمة انترنت عالي السرعة وبأحدث التقنيات عبر اتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية على الرحلات الداخلية لطيران ناس في الربع الأخير من عام 2024 للمرحلة الأولى وستتوسع الخدمة المبتكرة تدريجيًا لتشمل جميع شبكة رحلات وأسطول طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم.

توفر سكاي فايف العربية لشركات الطيران ومشغلي طائرات رجال الأعمال خدمات انترنت ذات نطاق عريض موثوقة الأداء على نمط الخدمات المنزلية. ويتوافر الاتصال للطائرات عبر شبكة أرضية مما يقدم شبكة ذات أداء عال بأسرع استجابة تخدم الطائرات على أساس تكنولوجيا خلوية ثابتة الجدوى. ويمكن للركاب استخدام الانترنت بسرعات عالية وأقل زمن للاستجابة، وذلك بفضل أحدث تقنيات الاتصال المستخدمة من سكاي فايف العربية. حيث أن هذه التكنولوجيا تضمن الكفاءة، وتخفف الوزن والعبء أيضًا، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والاستدامة البيئية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا إنه "في طيران ناس، نحن نمضي إلى أبعد الآفاق لخلق منتجات مبتكرة من خلال التعاون مع الشركات الرائدة من مختلف الصناعات وسوف نواصل تقديم الحلول والتقنيات الجديدة التي تنعكس على تجربة المسافرين بينما تمضي الشركة قدماً بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا كطيران اقتصادي رائد."

وعلق المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بمجموعة stc، على هذه الشراكة قائلاً: "تعد هذه الشراكة واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تشارك فيها المجموعة في سبيل تلبية الطلب المتزايد على جودة وسرعة خدمات الاتصالات، حيث نهدف من خلال تقديم مثل هذه التقنيات المبتكرة إلى تعزيز تجربة المستخدم ضمن جهودنا لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما تؤكد هذه الخطوة على التزامنا بتشجيع الابتكار في سبيل تقديم خدمات اتصالات أفضل لعملائنا وشركائنا."

كما أعرب الشيخ سعد العتيبي، رئيس مجلس إدارة سكاي فايف العربية، عن سعادته بهذا التعاون (الذي تستضيفه هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية CST ) ، مسلطًا الضوء على أهميته الاستراتيجية للمنطقة.

وقال: "بينما نبدأ هذه الرحلة مع stc، نحن على ثقة من أن حلنا لاتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية الفريد من نوعه سيعيد تعريف مشهد الاتصال على متن الطائرات في المملكة العربية السعودية. وبالتعاون مع طيران ناس، نضع معايير جديدة للتميز في الاتصال ورضا المسافرين".

وأكد السيد ثورستن روبرشت الرئيس التنفيذي لشركة SkyFive AG، على الإمكانات الهائلة للشراكة، قائلا: "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي علامة بارزة في مهمتنا لتوفير خدمات النطاق العريض الموثوقة عالية الأداء لجميع الطائرات من خلال حلول مبتكرة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا التكنولوجية وريادة مجموعة stc في الصناعة، سنفتح فرصًا جديدة ونعزز من تجربة الاتصال على متن الطائرة للمسافرين في المملكة العربية السعودية وخارجها."

ويؤكد هذا المشروع الطموح التزام طيران ناس بالبقاء في طليعة مسيرة الابتكار في مجال الطيران وتشكيل مستقبل الاتصال على متن الطائرات. ومع استمرار الشركة في النمو والتوسع، يمكن للمسافرين أن يتطلعوا إلى البقاء على اتصال بكل سهولة ويسر إلى جانب الاستمتاع بالخدمة الاستثنائية التي يقدمها طيران ناس.

ومع الأسطول الحالي المكون من 64 طائرة وخطط التوسع السريع، يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تتماشى مع التزام طيران ناس بتقديم خدمات لا مثيل لها وبأسعار تنافسية.

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نبذة عن طيران ناس:

طيران ناس، الناقل الجوي السعودي و الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، يضم أسطوله 64 طائرة، ويشغّل أكثر من 1500 رحلة أسبوعية إلى 70 وجهة محلية ودولية.

ومنذ إطلاقه في عام 2007، نقل طيران ناس أكثر من 78 مليون مسافر. وفي عام 2023، تم تصنيف طيران ناس من قبل سكاي تراكس كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، وحصل على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و2023. وعلاوة على ذلك، تم تصنيفه ضمن أفضل 4 شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف سكاي تراكس المرموق والذي يعد أهم مرجع عالمي لصناعة الطيران. كما حصل طيران ناس عام 2023 على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي (من 2015 حتى 2023)، وتم تصنيفه ضمن فئة 4 نجوم للطيران الاقتصادي، وهي أعلى فئة لشركات الطيران الاقتصادي في العالم حسب تصنيف رابطة "أبيكس" APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.flynas.com.

نبذة عن مجموعة SCIT:

مجموعة فضاء الاتصال لتقنية المعلومات "SCIT Group" هي صندوق خاص للاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة، ويمثل قطاع الفضاء وإلكترونيات الطيران أحد الركائز الأساسية التي يركز عليها صندوق الاستثمار. وتهدف مجموعة SCIT إلى ترسيخ الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في بناء أسس قوية للبنية التحتية الرقمية ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء العالم. إن مجموعة SCIT هي المؤسس الرئيس والمساهم الرئيس في سكاي فايف العربية وأحد المساهمين الرئيسيين في SkyFive AG.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.scitg.com

نبذة عن سكاي فايف العربية:

تم إنشاء سكاي فايف العربية كشراكة بين مجموعةSCIT وشركة SkyFive AG لتكون أول مزود إقليمي لخدمة الاتصال على الطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لتوفير خدمات الاتصال ذات النطاق العريض الموثوقة على متن طائرات الركاب من خلال تقنيتها المبتكرة لاتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية (A2G) لإحداث تغيير جذري في تجربة السفر الجوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.skyfive-arabia.world