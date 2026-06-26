الرياض، أطلقت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2025 تحت شعار "نتقدم معاً"، والذي يشكل النسخة السابعة من تقارير الاستدامة التي تصدرها المجموعة. ويستعرض التقرير أثر المجموعة في مجالات العمل المناخي، وتنمية الكوادر البشرية، والحوكمة، وتبني ممارسات الأعمال باعتبارها من الأولويات ذات الأهمية.

ويُبرز التقرير التطور المستمر لمجموعة stc حيث حققت في عام 2025، تقدما ملموساً في الأداء البيئي والمناخي، و انخفضت كثافة الطاقة على مستوى المجموعة بنسبة 4.96%. كما سجلت stc في المملكة انخفاضاً بنسبة 3.9% في إجمالي انبعاثات النطاقين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض بنسبة 10.6% في كثافة الطاقة. وواصلت المجموعة تعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري، حيث نجح برنامج استبدال الأجهزة الذكية في جمع وإعادة تدوير 19,611 جهاز ، محقق نسبة إعادة استخدام بلغت 100%، فيما جمع برنامج إعادة تدوير الأصول في نهاية عمرها الإنتاجي 2,175 طناً من النفايات، أُعيد استخدام 69% منها. كما وصل إجمالي عدد الأشجار المزروعة ضمن مبادرة الأشجار الذكية إلى 124,900 شجرة في أكثر من 26 موقع منذ إطلاق المبادرة.

وعلى مستوى المحتوى المحلي، حقق برنامج روافد نسبة محتوى محلي بلغت 50.69%، متجاوزاً معيار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات البالغ 40%. كما بلغت نسبة الإنفاق على الكوادر الوطنية 97%، مع استثمارات بقيمة 41 مليون ريال سعودي في برامج التدريب والتطوير.

وفي إطار الحوكمة والتميز الأخلاقي، حافظت المجموعة على مستويات عالية من الالتزام، حيث بلغت نسبة الامتثال لدورات مكافحة الفساد 99.8%. كما لم تسجل المجموعة أي اختراقات أمنية للبيانات أو أي حوادث مرتبطة بمعلومات التعريف الشخصية للعملاء خلال عام 2025.

وعلى صعيد الشمول الرقمي وتنمية القدرات الوطنية، عززت المجموعة مساهمتها في تمكين المجتمع رقمياً. فقد وصلت مبادرة الحافلة الذكية، المخصصة لرفع المعرفة الرقمية لكبار السن، إلى 2,626 مستفيداً في 26 محافظة خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين منها منذ انطلاقها إلى أكثر من 12,500 مستفيد. كما شكّلت المرأة السعودية نسبة 17.3% من إجمالي القوى العاملة على مستوى المجموعة، و18% من مقاعد مجلس الإدارة، فيما بلغت نسبتهن ضمن التعيينات الجديدة 30.18%. وفي إطار الاستثمار في تطوير الكفاءات، قدّمت أكاديمية stc أكثر من 303,000 ساعة تدريب استفاد منها 15,803 مشاركين لأول مرة على مستوى المجموعة.

كما حظي أداء المجموعة في مجال الاستدامة بتقديرٍ دولي رفيع المستوى، حيث ارتفع تصنيف stc إلى AA ضمن مؤشر MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب حصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للاستدامة. وتعكس هذه الإنجازات التقدم الذي حققته مجموعة stc في مجال الاستدامة، والتزامها المستمر بتحقيق القيمة لعملائها ومنسوبيها والمجتمعات التي تعمل ضمنها.

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نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.