الرياض: أكملت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، استعداداتها التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1445هـ ضمن جهودها المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية المتطورة لزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتوافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها لضيوف الرحمن.حيث شملت عمليات الفحص الوقائي لجميع عناصر الشبكة والانظمة التشغيلية والتأكد من جاهزيتها وضمان جودتها في نقل البيانات والمكالمات الصوتية، أيضا تأمين الكوادر البشرية المهنية اللازمة خلال الشهر الكريم ولذروة العشر الاواخر لمراقبة أداء الشبكة والقيام بالعمليات التصحيحية على مدار الساعة مع تكثيف فرق المراقبة اليومية لفحص مسارات الكوابل المحورية والتأكد من سلامتها، كذلك تأمين أنظمة ومعدات طوارئ بحسب خطط الطوارئ المعتمدة عالميا لدى المجموعة لضمان أفضل أداء للشبكة ولاستمرارية الخدمات وموثوقية نجاحها.

إضافة الى ذلك تعمل مجموعة stc وفقا لدورها القيادي خلال موسم رمضان الحالي على تقديم تجربة ثرية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال اجراء أكثر من 997 عملية تطوير استثنائية على كافة أبراجها المختلفة هناك لرفع كفاءة شبكات الجيل الرابع والخامس بغرض استيعاب أكبر عدد من الزوار من عملاء الشركة وعملاء المشغلين الآخرين القادمين من خارج المملكة من خلال توسعة واضافة نطاقات جديدة لشبكة الجيل الخامس مثل N77 وN78 وN40 وN28 والتي تهدف أيضا لزيادة سرعة الشبكة وتحسين تجربة المستخدم.

كما تم رفع كفاءة الجيل الرابع بإضافة شبكة اضافية بتردد نطاق L900 ، والانتهاء من مشروع تركيب الحلول الداخلية للفنادق والمستشفيات بغرض تحسين أداء الشبكة وتجربة العميل وذلك لعكس التطور الرقمي الذي تعيشه المملكة بشكل عام والخدمات المميزة المقدمة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين بشكل خاص.

وتستمر مجموعة "stc" في العمل على ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمناطق المحيطة لخدمة الأعداد المليونية خلال موسم العمرة، وتجهيز جميع المواقع في مكة المكرمة للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرم الشريف بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة.

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