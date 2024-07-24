برنامج تحسين الكفاءة التشغيلية الشامل ساهم في تحسين هوامش ربح المجموعة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م.

ارتفعت الإيرادات خلال فترة الستة أشهر بنسبة 4.79 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 38,255 مليون ريال سعودي . ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات stc السعودية بنسبة 0.6 % مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 6.0 %، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 0.2 %. كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13.4 %.

% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات السعودية بنسبة % مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة %، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة %. كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة %. ارتفاع إجمالي الربح خلال فترة الستة أشهر بنسبة 3.88 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 18,957 مليون ريال سعودي.

% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ( EBITDA ) خلال فترة الستة أشهر بنسبة 5.96 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 12,889 مليون ريال سعودي.

) خلال فترة الستة أشهر بنسبة % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي. ارتفاع صافي الربح خلال فترة الستة أشهر بنسبة 7.73 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 6,590 مليون ريال سعودي .

% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى مليون ريال سعودي توزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الثاني لعام 2024م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

استطاعت مجموعةstc خلال الفترة النصف سنوية من العام الحالي 2024 تحقيق صافي ربح تجاوز الستة مليارات ونص المليار ريال ويأتي ذلك تعزيزا لمكانتها كأكبر علامة تجارية محلية والأكثر تأثيراً في المملكة لعام 2023 وفقاً لمؤشر Ipsos العالمي، مما يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع والنمو وتوفير حلول وخدمات رقمية متقدمة. وتفخر stc بدورها الرائد في قيادة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، ملتزمة بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات اتصالات ذات مستوى عالمي.

وتعليقاً على هذه النتائج أشاد المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc, بالجهود التي بذلتها المجموعة متمثلة بقطاعاتها المختلفة وشركاتها التابعة لتعزيز مكانتها في سوق تنافسي، والتي تحققت بفضل التزام المجموعة بتحقيق استراتيجيتها "تجرأ 2.0"، مما نتج عنه أداء مالي مميز خلال فترة الـ 6 أشهر من عام 2024. كما كان لبرنامج تحسين الكفاءة التشغيلية الشامل، والذي تبنته المجموعة دور بارز بتحسين هوامش الربح وذلك من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف مما عزز المركز المالي للشركة وقدرتها على استغلال الفرص المتاحة والاستمرار بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتي ستدعم مكانة مجموعة stc كالممكن الرقمي الأول في المملكة.

كما أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي بذلتها المملكة لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج وتحسين تجربتهم خلال موسم الحج. وأكد على التزام المجموعة بتسخير خبراتها التقنية لضمان راحة وسلامة الحجاج. وشمل ذلك تقديم سرعات إنترنت قياسية لـ 1.8 مليون مستخدم لشبكة stc في المشاعر المقدسة، إلى جانب زيادة حجم المكالمات الصوتية بنسبة 65% مقارنة بالموسم السابق.

وبالتوافق مع رؤية المجموعة واستراتيجيتها "تجرأ 2.0"، أكدت stc التزامها بدعم أهداف رؤية 2030 في أن تصبح المملكة وجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتكون الشريك الرائد والمؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتقدم stc خلال هذه الشراكة خدماتها الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطي كافة مرافق ومناطق الحدث، وتوفير تقنيات الاتصال والإنترنت المتطورة لدعم منافسات البطولة وتقديم أفضل بنية تحتية رقمية للاعبين المشاركين.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن stc تواصل جهودها في دعم رقمنة العمليات التشغيلية وتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة لعدد من المشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 منها على سبيل المثال لا الحصر الشراكة مع الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة بوابة البحر الأحمر. وتقدم المجموعة، من خلال وحدة النواقل والمشغلين، العديد من الخدمات والحلول الرقمية لقطاع النقل والموانئ وغيرها، مما يساهم في تحسين الأداء والعمليات والقدرة التنافسية الاقتصادية وخفض التكاليف وزيادة مستوى أمان العاملين.

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