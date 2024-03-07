• طرح التقنية تجارياً لأول مرة في المنطقة يبشر بحقبةٍ جديدة في مجال خدمات النطاق الترددي العريض، مما يوفر للمستخدمين اتصالاً سلساً بمستويات غير مسبوقة

برشلونة، أسبانيا: أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc خلال مشاركتها في المنتدى الثاني لنادي النخبة للاتصال اللاسلكي الثابت (ELITE FWA Club)، والذي عُقد على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) 2024، عن طرح تقنية 5G RedCap لخدمات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) تجارياً لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشكل منعطفاً هاماً على صعيد توفير خدمات اتصالات الإنترنت عالية السرعة والموثوقة الى العملاء سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية. وحضر المنتدى الأعضاء المؤسسين للنادي إلى جانب نخبة من قادة الاتصالات العالميين وشركاء النظام الايكولوجي.

ويبشر حل 5G RedCap للاتصال اللاسلكي الثابت بحقبةٍ جديدة في مجال خدمات النطاق الترددي العريض، مما يوفر للمستخدمين اتصالاً سلساً غير مسبوق، حيث يتميز بقدرته على توفير سرعات مستقرة وموثوقة مع ضمان كفاءة عالية من حيث التكلفة. ويعد هذا الابتكار ثمرة التصميم المحسّن للأجهزة، والذي يضمن إطالة عمر البطارية، والحد من استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الطيف على أجهزة توجيه CPE لشبكة الجيل الخامس، مما يسهم في توفير تقنية الجيل الخامس لجميع العملاء بجودة عالية وتكاليف أقل بكثير. وبالتالي، لا تقتصر فائدة هذا الابتكار على تعزيز تجربة العملاء فحسب، بل يقلل أيضاً من العوائق التي تحول دون اعتماد تقنية الجيل الخامس، مما يشجع المستخدمين على ترقية شبكاتهم من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس.

وتشمل المزايا الرئيسية التي يوفرها حل 5G RedCap للاتصال اللاسلكي الثابت من شركة الاتصالات الكويتية stc ما يلي:

• اتصال عالي السرعة: يوفر سرعات إنترنت قوية ومتسقة تلبي الاحتياجات الرقمية لأساليب الحياة العصرية.

• موثوقية عالية: يضمن اتصالاً منزلياً واسع النطاق يتسم بالموثوقية والثبات، ووصولاً غير منقطع إلى الخدمات عبر الإنترنت.

• ريادة في الابتكار: يعكس الحلّ سعي شركة الاتصالات الكويتية stc الحثيث لقيادة مسيرة الابتكار في المنطقة وتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية لعملائها.

وإلى جانب مساعيها لتعزيز خدماتها، قامت شركة الاتصالات الكويتية stc بترقية إدارة شبكتها اللاسلكية إلى WTTx Suite 2.0. وتسهّل هذه الترقية توفير معدل التجربة الحتمية، وتحسين إدارة التجربة الداخلية، وتبسيط العمليات والصيانة، والتي تسهم مجتمعةً في رفع مستوى رضا العملاء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة الاتصالات الكويتية (stc): "يبشر إطلاق تقنية 5G RedCap لخدمات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) بمرحلةٍ جديدة لاتصالات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. ونحن فخورون بأن نكون أول شركة تطلق هذا الحل في المنطقة، مؤكدين بذلك مرةً أخرى التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تثري حياة عملائنا".

وتدعو شركة الاتصالات الكويتية stc عملائها لاستكشاف الإمكانات التحولية التي توفرها تقنية 5G RedCap للاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) والتمتع بآفاق جديدة من إمكانيات الاتصال.

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