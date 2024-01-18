المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، عن تنفيذها أحدث حلولها المبتكرة في قطاع الاتصالات والمتمثلة في خدمة المكالمات عبر شبكة الجيل الخامس (5G New Calling)، محققة بذلك إنجازاً تقنياً آخراً يضاف إلى رصيد إنجازاتها تعزيزا لدورها الريادي في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين. ومن المقرر أن تحدث هذه التقنية ثورة في مشهد الاتصالات على نحو يثري تجربة عملاء stc البحرين من الأفراد وقطاع الأعمال نظراً لما تقدمه من مزايا تقنية استثنائية تعزز من جودة الإنترنت وسلاسته.

وتوفر خدمة المكالمات عبر شبكة الجيل الخامس (5G New Calling) اتصالاً فائق السرعة وعالي الوضوح، مما يعطي لمحة عما سيكون عليه مشهد الاتصالات مستقبلاً، فضلاً عن ارتقائها بتجربة العملاء على نحو يتخطى المحادثات التقليدية بحيث يتيح لهم الاستمتاع بمحادثات فيديو تفاعلية عالية الدقة. كذلك تهدف stc البحرين، من خلال هذه التقنية المتطورة لإتاحة ميزات عديدة مثل مكالمات الفيديو مع الترجمة الفورية، وتحويل الصوت إلى نص، ومشاركة الشاشة، والقائمة المرئية التفاعلية، والبطاقات التعريفية للمؤسسات.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد أحمد الشريف، رئيس قطاع التقنية والرقمية لشركة stc البحرين، قائلاً: "إن تنفيذنا لخدمة المكالمات عبر شبكة الجيل الخامس (5G New Calling) ما هو إلا دليل على التزامنا بتوفير حلول تقنية مبتكرة تعزز من تجربة عملائنا وتزودهم بمكالمات فائقة الجودة واتصال فوري بزمن استجابة منخفض، واستخدام سلس للأجهزة المتعددة. إن هذه التقنية تتخطى كونها خدمة فحسب، حيث أنها تعد نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتضمن توفير تجربة ثرية للمشتركين."

وتمثل خدمة المكالمات عبر شبكة الجيل الخامس (5G New Calling) أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الاتصالات والاتصال بالإنترنت، حيث سيحظى المشتركون بخدمة في غاية النقاء مع ميزة التنقل السلس بين الأجهزة والاستمتاع بشبكة الجيل الخامس المعززة والموثوقة، بما يعزز من تجربتهم ويرتقي بها إلى آفاق جديدة.

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