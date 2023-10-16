ضمن فعاليات حفل جوائز SAMENA

الرياض: حصلت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، على جائزتي "أفضل تجربة 5G" و" أفضل تطوير للبنى التحتية لقطاع الاتصالات " وذلك ضمن فعاليات حفل جوائز SAMENA Lead 2023 والذي أقيم بمدينة دبي مطلع الأسبوع الجاري.

هذا وتعد SAMENA واحدة من أكثر المنصات تميزاً وموثوقية في المنطقة والتي تحتفي بالإنجازات البارزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وينظمها اتحاد مشغلي الاتصالات ومقدمي التقنية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا" SAMENA Council".

حيث تهدف جوائز SAMENA Lead إلى تكريم مزودي الخدمات التقنية الإقليميين والشركات ومشغلو الاتصالات وقادة القطاع التقني نظير جهودهم الفاعلة في مجال الخدمات الرقمية، مع التركيز على الاحتفاء بالجهود المبذولة في أربعة جوانب رئيسية وهي: التميز في الأعمال، والقيادة في التمكين التنظيمي، والقيادة في تجربة المستخدم، والتميز في الابتكار.

حيث قدمت مجموعة stc في عام 2019 خدمة الجيل الخامس لأكثر من 35% من السكان في 5 مدن سعودية كبرى من حيث عدد السكان، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام. وفي العام التالي، توسعت الخدمة لتشمل 75 مدينة في جميع أنحاء المملكة. وتواصلت عمليات التوسع في شبكة الجيل الخامس بشكل متسارع تطبيقاً لاستراتيجية مجموعة stc "تجرأ"، والمؤلفة من 4 أركان: (1): توسع في الحجم والنطاق، (2): جدد التجربة، (3): رقمِن stc، (4): أسرِع من الأداء. وبالفعل، شهد عام 2022 قفزة نوعية تخطت فيها نسبة مواقع الهاتف المحمول، التي تتضمن خدمات الجيل الخامس، أكثر من 90% من المواقع في المدن الرئيسية. كما جرى تقديم الناقل الثاني في النطاق 2300 ميجاهرتز في عدد من مدن المملكة، وذلك لتوفير سعة أكبر وتغطية أفضل.

وعلى صعيد البنية التحتية، جاء تميز مجموعة stc انعكاساً للبيئة الداعمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما مكن المستفيدين في قطاعي الأفراد والأعمال من رفع الإنتاجية، عبر الاعتماد على بنية رقمية متينة ساهمت في قيادة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر، أن مجموعة stc كانت أول من أطلق شبكة الجيل الخامس (5G) تجارياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما أسهم في رفع معايير التنمية التقنية في المنطقة، ومثّل نقلة نوعية ساهمت في تقليص الحدود بين العالمين المادي والتقني عبر خفض زمن الاستجابة لما يقارب الصفر، لتساهم بذلك في تقديم خدمات مبتكرة أسهمت في إثراء حياة المجتمع.

#بياناتشركات

- انتهى -