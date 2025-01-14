تعتبر الحملة داعماً رئيسياً لخطط التشجير ومبادرات التحول البيئي المستدام في مملكة البحرين

التخطيط لغرس 30,000 شجرة إضافية لعام 2025، بمشاركة القطاعين العام والخاص

المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، عن احتفائها بإنجازٍها لهذا العام والذي يعكس التزامها المستمر بمبادرات الاستدامة البيئية، وذلك في إطار حملتها الرائدة "أشجار من أجل الحياة". ومن خلال اهتمامها في مجال التحول البيئي المستدام في مملكة البحرين، قامت stc البحرين بغرس 27,172 شجرة في مختلف أنحاء المملكة في عام 2024، ليصل إجمالي عدد الأشجار التي تم غرسها منذ انطلاق الحملة في عام 2021 إلى أكثر من 55,000 شجرة. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل بارز في زيادة رقعة المساحات الخضراء في مواقع متنوعة بالمملكة، بما في ذلك المدارس والحدائق والشوارع الرئيسية والفنادق وغيرها الكثير، مما ساهم في تعزيز بيئة أكثر صحة واستدامة للمجتمع المحلي.

وتُجسد حملة "أشجار من أجل الحياة" التزام stc البحرين بتعزيز جهود المملكة الرامية للتكيف مع آثار تغير المناخ والمساهمة في مستقبل بيئي أكثر اخضراراً واستدامة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تُظهر stc البحرين ريادتها في تحقيق تأثير بيئي مستدام. كما تهدف الحملة إلى دعم خطة التشجير الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد الأشجار في المملكة من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، وهي خطوة هامة تعكس حرص الشركة على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة وتمهيد الطريق نحو تحقيق رؤية الحكومة لانبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2060.

وفي هذا السياق، صرح الشيخ زياد آل خليفة، رئيس قطاع الشؤون الحكومية في stc البحرين: "نعتز بالنتائج الطيبة التي حققتها حملة التشجير "أشجار من أجل الحياة". حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا العميق تجاه القضايا البيئية ودعم مبادرات التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما أنها تجسد أهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تبني البرامج الوطنية التنموية والبيئية. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين، فإننا نسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء، مما يعزز الحفاظ على جمال مملكتنا وتحقيق مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة."

لا يقتصر التزام stc البحرين بالاستدامة البيئية على زراعة الأشجار فحسب، بل يتجاوزه إلى الانخراط مع المجتمع المحلي عبر فعاليات تهدف لتعزيز الوعي البيئي، وتُحفز على المشاركة الفاعلة في مبادرات الاستدامة. وتعتزم الشركة في عام 2025، على تكثيف جهودها في هذا المجال من خلال غرس 30,000 شجرة إضافية حول المملكة. وتدعو الشركة مؤسسات القطاعين العام والخاص، والأفراد المهتمين، للانضمام إلى هذه المساعي الوطنية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لمملكة البحرين.

وتمكنت stc البحرين في سياق حملة التشجير " أشجار من أجل الحياة" من عقد شراكات وثيقة مع جهات محلية عديدة، منها وزارات الدولة، والمحافظات، والبلديات، بالإضافة إلى الشركات الخاصة التي تشمل شركة سداد البحرين، شركة حسن وحبيب ابناء محمود، كارفور، هواوي، عقارات دوت كوم، أمريكان إكسبريس، ميماك أوجلفي، مؤسسة ناس، صلة الخليج، حدائق الأمين ، وعدد من المؤسسات التعليمية مثل المدرسة الأمريكية في البحرين، مدرسة بيان البحرين، مدرسة ابن خلدون الوطنية، والمدرسة البريطانية، إلى جانب عدد من الفنادق ومنها فندق العنوان منتجع الشاطئي البحرين، وغيرها من الجهات المشاركة.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق حملة "أشجار من أجل الحياة" بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة وفق خطة عمل شاملة طويلة الأجل. والتي تهدف إلى دعم خطط التشجير الوطنية، وتحسين جودة الهواء والحد من آثار التلوث، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية، ما يسهم في تحقيق مستقبل مستدام للمملكة.

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