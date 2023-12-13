استمراراً لاستثمارها عبر "روافد" على مدار السنوات الماضية

المملكة العربية السعودية، الرياض: رفعت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، إنفاقها الإجمالي على المحتوى المحلي عبر برنامج"روافد" إلى ما يزيد عن 34 مليار ريال مع نهاية عام 2023، وذلك منذ إطلاق البرنامج منذ عام 2018. كما ارتفع مؤشر الأداء لقياس المحتوى المحلي للعام المالي السابق ليصل إلى 42.89 %. ورافق ذلك دعم تنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة نسبة السعودة في المناصب القيادية لتصل إلى 97%. كما بلغ إجمالي الاستثمارات اكثر من 6 مليارات ريال في الاقتصاد السعودي عبر تأسيس شركات تابعة للمجموعة تعمل داخل المملكة، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التوظيف، ودعم الاقتصاد الكلي ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد حققت stc إنجازاً هاماً تمثل في نمو مؤشر المحتوى المحلي بناءً على الآلية المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لحساب مؤشر المحتوى المحلي. فقد ارتفع النمو بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بعام 2020, وأكثر بـ 43% مقارنة بالنسبة المرجعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لما نشرته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كما ساهمت مجموعة stc كممكن للتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال "مجلس تنسيق المحتوى المحلي" في تطوير المحتوى المحلي والصناعات المحلية ودعم المنتج الوطني عبر تطبيق 15 قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية، وتفعيل ضوابط إعطاء الأفضلية السعرية للمنتج المحلي في المشاريع ذات العلاقة. بجانب دعم المصانع المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية عبر طرح دليل للفرص الاستثمارية.

وفي سياق متصل، دعمت المجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل الشراكة مع برنامج جدير وإعطاء تلك المنشآت مزايا التفضيل السعري في عمليات الشراء. وقد بلغ عدد شركاء النجاح من تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 134 شريك. كما عقدت المجموعة سلسلة اتفاقيات مع شركات عالمية عملاقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وكان أبرز نتائجها افتتاح أول مصنع لتوطين صناعة مراكز البيانات في المملكة، وذلك ضمن جهود المجموعة في مجال توطين مراكز البيانات وخلق سلاسل إمداد جديدة في المجال التقني.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق برنامج "روافد" جاء ضمن استراتيجية مجموعة stc، التي تحمل مسمى "تجرأ" ليكون المظلة الشاملة لتطوير وتنمية جميع أنشطة المحتوى المحلي في المجموعة. وقد عكس البرنامج المكانة الريادية للمجموعة كممكن رقمي يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يحقق التطلعات في تعزيز مكانة المملكة في مجال دعم المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -