المنامة، البحرين – أعلنت stc البحرين ،المُمَكِّنُ الرقمي، عن إطلاق النسخة الثالثة عشر من برنامج "inspireU" من stc ، مواصلةً لجهودها في تمكين رواد الأعمال البحرينيين ودعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي في مملكة البحرين.

ويواصل برنامج "inspireU من stc" في توفير منصة متكاملة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم فرص الإرشاد والتدريب والدعم المالي، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يساهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة عبر مختلف القطاعات. كما تعكس هذه المبادرة التزام stc البحرين بدعم الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد استقطبت النسخ السابقة من البرنامج في البحرين مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة المبتكرة في قطاعات متعددة، من بينها التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية. وفي نسخة عام 2025، تم اختيار شركتي DOO وIndi Souq البحرينيتين ضمن الشركات الفائزة، وذلك عقب معسكر تدريبي مكثف أُقيم في مقر stc البحرين، حيث حصل المشاركون على جلسات إرشاد وتوجيه من نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب فرص الدعم الاستشاري والتدريب المتخصص والتوسع وبناء الشراكات.

ويُذكر أن برنامج "inspireU من stc" انطلق في المملكة العربية السعودية عام 2015، ونجح منذ ذلك الحين في دعم أكثر من 130 مشروعاً رقمياً على مستوى المنطقة، باستثمارات تجاوزت مليار ريال سعودي. كما تجاوزت القيمة السوقية للاستثمارات والمعاملات المالية للشركات المحتضنة أكثر من 15 مليار ريال سعودي، وأسهم البرنامج في خلق أكثر من 660 ألف فرصة عمل، إلى جانب وصول خدماته وحلول الشركات المشاركة إلى أكثر من 50 مليون مستخدم.

ويمكن لرواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبين في الانضمام إلى النسخة الثالثة عشر من البرنامج التقديم عبر تعبئة نموذج التسجيل المتاح على موقع inspireU

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