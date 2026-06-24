الرياض :أعلنت مجموعة stc عن فوزها، بالشراكة مع شركة IBM، بجائزة Excellence Award 2026 for Excellence in Regional Impact ضمن جوائز مؤتمر TM Forum العالمية في كوبنهاجن ، وذلك تقديراً لنجاحها في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وترتقي بكفاءة عمليات تشغيل الشبكات على المستوى الإقليمي. وجاء هذا الإنجاز عن مشروع "Autonomous Networks in Action: AIOps Closed-Loop Fault Remediation & Auto-Healing"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمليات التشغيل الذكية (AIOps) لتوفير منظومة متقدمة لإدارة تشغيل الشبكات، قادرة على اكتشاف الأعطال وتحليلها ومعالجتها بشكل آلي، بما يعزز موثوقية الخدمات ويرفع الكفاءة التشغيلية. وتمكنت هذه الحلول المتقدمة من تحقيق نتائج نوعية، إلى جانب تحقيق دقة تتجاوز 95% في تحديد مواقع الأعطال، وتفعيل قدرات الإصلاح الذاتي الآلي للشبكات ضمن إطار حوكمة متكامل يضمن الموافقات المسبقة وتوثيق العمليات وإمكانية مراجعتها وتدقيقها. ويعكس هذا التتويج التزام stc بتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية. وتُعد جوائز TM Forum من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تكرم سنوياً الشركات والمؤسسات التي تقدم حلولاً ومبادرات رائدة تسهم في تطوير القطاع وإحداث أثر ملموس على مستوى الأسواق والمجتمعات.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.