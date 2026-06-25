الرياض :أعلنت مجموعة stc عن فوزها، بالشراكة مع شركة IBM، بجائزة Excellence Award 2026 for Excellence in Regional Impact ضمن جوائز مؤتمر TM Forum العالمية في كوبنهاجن ، وذلك تقديراً لنجاحها في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وترتقي بكفاءة عمليات تشغيل الشبكات على المستوى الإقليمي.

وجاء هذا الإنجاز عن مشروع "Autonomous Networks in Action: AIOps Closed-Loop Fault Remediation & Auto-Healing"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمليات التشغيل الذكية (AIOps) لتوفير منظومة متقدمة لإدارة تشغيل الشبكات، قادرة على اكتشاف الأعطال وتحليلها ومعالجتها بشكل آلي، بما يعزز موثوقية الخدمات ويرفع الكفاءة التشغيلية.

وتمكنت هذه الحلول المتقدمة من تحقيق نتائج نوعية، إلى جانب تحقيق دقة تتجاوز 95% في تحديد مواقع الأعطال، وتفعيل قدرات الإصلاح الذاتي الآلي للشبكات ضمن إطار حوكمة متكامل يضمن الموافقات المسبقة وتوثيق العمليات وإمكانية مراجعتها وتدقيقها.

ويعكس هذا التتويج التزام stc بتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

وتُعد جوائز TM Forum من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تكرم سنوياً الشركات والمؤسسات التي تقدم حلولاً ومبادرات رائدة تسهم في تطوير القطاع وإحداث أثر ملموس على مستوى الأسواق والمجتمعات.

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