الرياض: تستعرض مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، منظومتها الرقمية الواسعة من حلول وخدمات قطاع النواقل والمشغلين خلال معرض "السعات 2024" الذي يُقام بدبي في الفترة 6 – 8 فبراير.

وستسلط stc خلال المعرض الضوء على أبرز تقنياتها المتطورة تحت عنوان "The Root of Connectivity"، والذي يشير إلى المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز للبنية التحتية الرقمية المتطورة للاتصال التي تمكن المنطقة من جذب المحتوى العالمي كما تربط بين الشرق والغرب، إلى جانب الدور الريادي الذي تؤديه المجموعة في مجال الابتكار الرقمي بصفتها المزود الرئيسي لحلول التقنية والاتصال في المنطقة والعالم، إذ يستفيد أكثر من 40% من السكان من تغطية شبكة الجيل الخامس التي توفرها مجموعة stc، مما يمنحهم سرعات إنترنت واستجابة فائقة.

كما ستشارك center3 وهي شركة أطلقتها مجموعة stc في إطار رؤيتها الاستراتيجية بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتمكين التحول الرقمي على المستوى المحلي والعالمي. وتأتي مشاركة center3 تحت عنوان " the regional digital hub " لعرض إمكانياتها وتعزيز تواصلها الإقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الحيوي في هذا القطاع.

وعلى هامش المعرض، ستشارك stc وcenter3 في جلسات حوارية للحديث عن مواضيع مثل القطاع الرقمي المتنامي في المملكة وتعزيز مكانة دول الخليج العربي كمركز للاتصال العالمي.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين للمجموعة في مجموعة stc: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مؤتمر السعات 2024 لتسليط الضوء على مسيرة مجموعة stc ومكانتها الرائدة في دفع عجلة التحول الرقمي في أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بفضل ما نقدمه من حلول تقنية مبتكرة وبنية تحتية رقمية رائدة. كما نتطلع إلى إجراء حوارات مثمرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، واستعراض أحدث حلولنا المتطورة".

ويُعد مؤتمر السعات 2024 الحدث الأبرز في المنطقة الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجال البنية التحتية الرقمية، ويوفر منصة تجمع بين أكثر من 2,600 من أبرز الشركات والجهات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي تمثل قطاعات النواقل والمملوكة لمجموعة stc لخدمات السحابية وخدمات الاقتران والنطاق الفائق والمحتوى والتمويل والحوسبة الطرفية والبرمجيات والمعدات ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

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