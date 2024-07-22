المنامة، البحرين: أطلقت stc البحرين، الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية، برنامجها التدريبي السنوي تحت شعار "انطلاقتي" (emerge) للمرة الاولى، حيث سيخضع المتدربين هذا العام للإرشاد المهني، وشرح مفصل عن المهن المتاحة في مستقبل هذا القطاع. وقد أُطلق البرنامج الذي تم تطويره هذا العام ليواكب الرتم المتسارع في مجال التدريب وليرمز إلى نقطة انطلاقة المتدربين في مسيرة التحول المهني، حيث يُتيح البرنامج الفرصة لتنمية مواهب المتدربين على الصعيدين الشخصي والمهني، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على التأقلم مع تطورات بيئة العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من اغتنام الفرص في المستقبل، وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

وعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، قدمت stc البحرين الدعم للشباب بهدف إثراء تجربتهم الأكاديمية من خلال اتاحة الفرصة لهم للعمل في شتى قطاعات الشركة، حيث قدمت منذ عام 2010م أكثر من 80 ألف ساعة تدريبية، أسهمت في إعداد كوادر وطنية متمكنة من أجل بناء الاقتصاد الوطني.

وينسجم برنامج ’انطلاقتي‘ مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، حيث يعد من أهم مبادرات stc البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، حرصاً منها على رد الجميل للمجتمع البحريني وتبني ثقافة الابتكار والمشاركة بين الجميع.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس فهد العويني، نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في stc البحرين، قائلاً: "يعد برنامج ’انطلاقتي‘ خير دليل على إلتزام stc البحرين بتمكين الكوادر الوطنية وتطويرها، إذ نفخر بإتاحتنا لمثل هذه الفرص الواعدة للشباب البحريني، حيث نقوم بإعادة تقييم وتطوير هذه البرامج التدريبية لتتناسب مع تطورات السوق المحلي وقطاع الاتصالات الاخذ بالازدهار. ونحن متحمسون لما سيقدمه المتدربون من مساهمات مبتكرة وجديدة في مختلف قطاعات الشركة خلال فترة تدريبهم."

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي الصيفي سيستمر على مدى شهرين، ومن خلالها سيتم تنمية مهارات المتدربين على يد كوادر الشركة في مختلف المجالات بما فيها إعداد العروض التقديمية، والتفكير التصميمي، وطرح مبادرات مجتمعية، اساسيات المحاسبة والمالية، فضلاً عن خضوعهم لتدريب مختص حول إدارة المشاريع لمدة يومين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، حيث ستلقي الدورات التخصصية الضوء على أفضل الممارسات في إدارة المشاريع. كما سيشارك المتدربون في ورشة عمل افتراضية لمدة يومين بتنظيم من إنجاز البحرين، ليكتسب المشاركين فيها مهارات أساسية مثل القيادة والتواصل.

علاوة على ما سبق، فقد عقدت stc البحرين شراكات استراتيجية مع العديد من الجامعات بالمملكة مثل الجامعة الأمريكية بالبحرين، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة الملكية للبنات، وبوليتكنك البحرين، وجامعة البحرين، حيث تتيح الشركة بموجب هذه الشراكات عدداً من المقاعد لإلحاق المتدربين بها خلال فترتي الصيف والشتاء، لصقل مهاراتهم المهنية من خلال تدريبهم مع موظفي الشركة.

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