الرياض: قدمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض 2023 للعام الرابع على التوالي، خدماتها الرقمية لنحو مليوني زائر خلال أسبوعين من انطلاق الموسم، حيث شملت تلك الخدمات تقنيات شبكة الجيل الخامس وحلول التغطية الداخلية والخارجية لجميع مناطق الموسم، والتي تهدف إلى ضمان تقديم تجربة رقمية مميزة لزوار الموسم.

وقامت مجموعة stc بتجهيز وتشغيل 8 مواقع بخدمات حلول التغطية الداخلية تغطي منطقة الافتتاح بــ96 هوائياً داعماً لتقنيات الجيل الخامس، تغطي ملعب المملكة أرينا، الذي احتضن حفل الافتتاح بطاقة استيعابية وصلت إلى 40 ألف شخص. كما وفرت عربة متحركة لرفع كفاءة الشبكة خارج قاعة الاحتفال لزيادة استيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور وتغطية الساحات الخارجية.

وعملت stc على مراقبة أعطال الشبكة على مدار الساعة، والتي سجلت معدل صفر للأعطال والخروج عن الخدمة. كما ساهمت تقنيات الحلول الداخلية، التي وفرتها المجموعة بتغطية العديد من المواقع ضمن الاستعداد لموسم الرياض تمثلت بتقديم تغطية بخدمات الجيلين الرابع والخامس لكل من: موقع فيا رياض بــ450 هوائياً، ومسرح محمد عبده أرينا بــ117 هوائياً، ومسرح الخليج العربي ب 97 هوائياً، وقاعة البوليفارد سيتي بــ28 هوائياً. كما جرى العمل على تحسين حلول الشبكة الخارجية لمواقع الموسم عبر رفع كفاءة الأبراج الخارجية القائمة لخدمة مواقع Boulevard World وBoulevard City (21 برجاً) لضمان الوصول إلى خدمات رقمية متفوقة لرواد المنطقتين.

وعلاوة على ذلك، جرى تحديث المواقع الخارجية لمناطقة WDS وتفعيل تقنيات الـ N40 وL900 لضمان تحسين تجربة الزوار ورفع السرعات. وأنشأت المجموعة برج تغطية خارجي مزود بخدمات الجيل الرابع والخامس لتغطية منطقة واجهة الرياض ورياض إكسبو للوصول للسرعات المثلي لزوار الفعاليات. كما وفرت stc التصاميم المطلوبة لخدمة جميع المناطق (متضمنة MDL Beast) بواسطة 36 برج تغطية خارجية و26 عربة تغطية متنقلة مزودة بخدمات الجيلين الرابع والخامس.

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