الرياض: كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة، في مقر مؤسسة الملك خالد بالرياض ، مجموعة stc نظير فوزها وتحقيقها فئة "البعد الاقتصادي" لجائزة الملك خالد للاستدامة لعام 2023 وتسلم درع التكريم مدير عام الاستدامة بمجموعة stc، مها النحيط وأعرب سموه عن شكره للمجموعة وللجهات المكرمة متطلعًا منهم مواصلة العمل لتحقيق النمو المستدام.

وتمثل الجائزة شاهداً على التزام stc بممارسات الأعمال المستدامة وتقديراً لجهودها النموذجية التي تبذلها المجموعة في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة في 4 مجالات متعلقة بالمناخ والمجتمع والرقمنة ومستقبل العمل وتسعى بثبات نحو تطبيق الممارسات المعززة للبيئة وبذلك، تثبت stc موقعها كقائد لممارسات الأعمال المستدامة، وسوف تكمل مسارها في جعل الاستدامة أولوية على طريق بناء مستقبل مشرق ومستدام لها وللأجيال المقبلة كما تلتزم المجموعة برسم ملامح مستقبل مستدام لعملائها وموظفيها والمجتمعات، التي تقدم لها خدماتها.



وتعتبر جائزة الملك خالد والتي صممت كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية، وهي تتضمن ثلاثة جوائز تدعم المشاريع الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، حيث رصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.



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