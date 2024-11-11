يصل استثمار stc بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في مشروعي الكابل البحري "أفريقيا 2 بيرل" ومجمع مركز البيانات معززً موقع البحرين كمركز رقمي إقليمي، ودعماً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى جهودها لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 .

بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في مشروعي الكابل البحري "أفريقيا 2 بيرل" ومجمع مركز البيانات معززً موقع البحرين كمركز رقمي إقليمي، ودعماً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى جهودها لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 يدعم المشروعان استراتيجية مجموعة stc الطموحة الرامية إلى دفع عجلة التوسع والنمو الدوليين من خلال الاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات، مما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

المنامة: أعلنتstc ، الممكن الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة عن تدشين مشروعين تقنيين استراتيجيين في مملكة البحرين، من شأنهما تمهيد الطريق لمزيد من الابتكار والتطور في الاقتصاد الرقمي للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي. ويأتي مشروعا الكابل البحري "2 أفريقيا بيرل" ومجمع مركز البيانات، اللذان تم تطويرهما باستثمار من stc البحرين وcenter3، التابعتين لمجموعة stc، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ليجسدا استراتيجية المجموعة الطموحة لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والحلول المبتكرة. سيسهم المشروعان بدور فاعل في دفع عجلة التحول الرقمي والنهوض بالقدرات التقنية بالإضافة إلى تعزيز خدمات الربط العالمي في مملكة البحرين والمنطقة، وتمكين القطاعات الرئيسية المختلفة.

ويجسد مشروعا نظام الكابل البحري "2 أفريقيا بيرل" ومجمع مركز البيانات التزام stc برؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما يشكل المشروعان نقلة نوعية هامة في تمكين مستقبل البحرين الرقمي عبر مختلف القطاعات، من القطاع الحكومي والرعاية الصحية إلى الضيافة والترفيه. من جهة أخرى، ستحفز هذه الاستثمارات استحداث وتوفير فرص عمل جديدة و هامة للتدريب والتطوير والنهوض بالقدرات التقنية الناشئة في مملكة البحرين، والامر الذي سيساهم في دفع عجلة تطور منظومة الخدمات الرقمية في مملكة البحرين.

ويعتبر الكابل البحري "2 أفريقيا بيرل" جزءاً من "2 أفريقيا" وهو أطول كابل بحري في العالم، ويبلغ طوله 45 ألف كيلومتراً ويمتد من ممكلة البحرين إلى دول الخليج العربي والهند وباكستان وأوروبا وأفريقيا، ويتميز بسعة عالية تصل إلى 180 تيرابايت في الثانية.

من جهة أخرى، صُمم مجمع مركز البيانات، وهو قيد الإنشاء على مساحة 55,000 متر مربع في منطقة القرين، لتلبية احتياجات مقدمي المحتوى والشركات العالمية التي تحتاج إلى خدمات حوسبة متقدمة، مع القدرة على نقل 60 ميجاواط من أحمال البيانات. ويدعم المركز الجديد الذي يتميز بكفاءة الطاقة رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دعم الجهود الرامية للاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة المبتكرة للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060.

وجرت مراسم تدشين الكابل البحري "أفريقيا 2 بيرل" ومجمع مركز البيانات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc؛ وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من الجهات.

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