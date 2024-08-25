‏الرياض: أوصى مجلس إدارة مجموعة stc بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال سعودي إلى 2.2 ريال سعودي وذلك للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليار ريال سعودي إلى 11 مليار ريال سعودي.

وسيتم عرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ‏

جاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.

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