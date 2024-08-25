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الرياض: أوصى مجلس إدارة مجموعة stc بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال سعودي إلى 2.2 ريال سعودي وذلك للسنوات الثلاث القادمة لترتفع من 8 مليار ريال سعودي إلى 11 مليار ريال سعودي.
وسيتم عرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
جاءت هذه التوصية بناء على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه استراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.
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