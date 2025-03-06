مكة المكرمة: واصلت مجموعة stc الممكن الرقمي، جاهزيتها التشغيلية لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، عبر تعزيز وتوسيع نطاق بنيتها التحتية الرقمية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمناطق المحيطة بهما، لضمان تجربة اتصال سلسة وموثوقة تواكب زيادة الطلب المتوقع على خدمات الاتصال والبيانات خلال هذا الشهر الفضيل. ويأتي هذا التوسع في إطار حرص المجموعة على توفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الرقمية، حيث شهدت شبكتها - كما كان متوقعا - ارتفاعًا كبيرا في حجم حركة البيانات تجاوز 37% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت الخدمات الصوتية ارتفاعا تجاوز 18% نسبة للعام الماضي، مما يعكس الطلب الكبير على خدمات الاتصال من قبل الزوار والمعتمرين.



وفي سياق رؤيتها الطموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية، تمتد مجموعة stc بخطى واثقة لتوسيع شبكة الجيل الخامس (5G)، حيث شهدت نسبة النمو أكثر من 30% نسبة للعام الماضي، الامر الذي يسهم في تعزيز جودة الاتصال واستيعاب الزيادة المستمرة في استخدام البيانات. يهدف هذا التوسع إلى ضمان أداء قوي ومستقر خلال أوقات الذروة، حيث تتزايد معدلات الاستخدام بشكل ملحوظ أثناء الصلوات، وخصوصًا خلال صلاتي التراويح والجمعة، مما يتيح للزوار فرصة مشاركة لحظاتهم مع أحبائهم بسلاسة ودون انقطاع.



وأظهرت بيانات تحليل الشبكات الصادرة عن "أوكلا"، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات، تحسناً ملموسًا في أداء شبكة stc داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ارتفع متوسط سرعة تحميل البيانات بنسبة 107% داخل المسجد الحرام، في حين سجل المسجد النبوي ارتفاعًا بنسبة 120%،، مما يسجل تجربة خدمات رقمية متميزة للمعتمرين والزوار غير مسبوقة رغم الكثافة العالية .



في هذا الإطار، تواصل المجموعة استثماراتها في الحلول الرقمية المتطورة، حيث تسعى جادة لتطوير تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة، حتى في أوقات الذروة التي تشهد ضغطاً كبيراً.



و تأتي هذه الجهود امتداداً للتحضيرات الشاملة التي تقوم بها المجموعة سنوياً استعدادًا لموسمي رمضان والحج ، حيث خصصت فرق تقنية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان تشغيل الشبكات بكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز خطط الصيانة الوقائية والتوسعات المستمرة في البنية التحتية الرقمية. وتشمل استعدادات المجموعة تكثيف نقاط النفاذ إلى شبكة الواي فاي داخل الحرمين الشريفين، وإضافة محطات متنقلة لدعم مناطق الازدحام العالية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100%، لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.



الجدير بالذكر ان جهود مجموعة stc تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة. وتشكل الحلول الرقمية التي تقدمها المجموعة جزءًا أساسيًا من مواكبة التطورات الحديثة التي تساهم في تحقيق النمو المستدام في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، حيث تسعى المجموعة إلى توفير تجربة اتصال غير مسبوقة، تمكن الزوار من الاستمتاع برحلتهم الروحانية بكل يسر وسهولة.

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