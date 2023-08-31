

تتجاوز قيمة التقييم الإجمالي لهذه المحفظة 500 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع تركيزها في الآونة الأخيرة على الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال التي تقودها النساء؛ دخلت "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" في وقت سابق من هذا العام في شراكات مع 7 من رائدات الأعمال في مشاريع بمرحلة ما قبل التمويل الأوَّلي والتمويل الأوَّلي، وذلك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت الشركة الاستثمارية، من خلال ذراعها التسويقية "براندبيت جلوبال Brandbeat Global"، في نقل هذه الشركات من مرحلة التفكير إلى مرحلة التوسع، بتقييم إجمالي تتجاوز قيمته 500 مليون دولار أمريكي للشركات المستحوَذ عليها مؤخراً.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة/ آمنة رزاق، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "براندبيت جلوبال Brandbeat Global"، قائــلةً: "تتميز محفظتنا الاستثمارية حاليًا بتمثيل قوي للشركات التي تقودها النساء بنسبة تصل لـ 34% من تلك الشركات، فيما نستهدف الوصول لنسبة 50% منها بحلول عام 2025. نحن نتفهم الفجوة القائمة في النظام البيئي للشركات الناشئة والتي يمثل خلالها التعليم العملي لريادة الأعمال القطعة المفقودة في حاضنات ومسرعات الأعمال. وفي هذا الإطار، أطلقت شركتنا الاستثمارية التابعة، «براندبيت جلوبال Brandbeat Global»، ورشة عمل خلال عام 2022 لوضع قائمة مختصرة لمجموعة من رائدات الأعمال والمؤسِّسات النشِطات، وتوفير التعليم العملي المقدم من خلال روَّاد الأعمال المتسلسلين، وقادة الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين، حيث قمنا بتوفير التدريب وعقد شراكات معهن من خلال ضخ رؤوس الأموال، كما قمنا بتطوير العلامات التجارية وتنفيذ استراتيجية (الدخول إلى السوق Go-To-Market) لمساعدتهن على التوسع عالميًا. واليوم، حققت جميع الشركات الناشئة السبع إيرادات إيجابية بسبب تركيزنا على الربحية والنمو".

أظهرت بيانات منصة "كرانش بيس" (CrunchBase) انخفاض تمويل المشاريع على الصعيد العالمي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة تبلغ 18% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 49% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وذلك عندما أنفق المستثمرون في الشركات الناشئة 127 مليار دولار، في حين شهد النصف الأول من عام 2023 انخفاضاً بنسب مماثلة.

وصلت قيمة التمويل العالمي في النصف الأول من عام 2023 إلى 144 مليار دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 51% مقارنةً بـ 293 مليار دولار أمريكي مستثمرة في النصف الأول من عام 2022، وانخفاضًا بنسبة 10% عن النصف الثاني من عام 2022. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، تواصل "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" تنمية محفظتها مع التركيز على الشركات التي تقدم عوائد استثمار فائقة للمستثمرين، مما يجعل هذه الشركة واحدة من أفضل 30% من شركات رأس المال الاستثماري التي نجحت في إعادة الأرباح إلى مستثمريها.

تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة على أسهم الشركات التي تقودها نساء من قبل "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" كلاً من: "هارنيت ديفلوبمنتس Harnet Developments"، و"جو-إنشيورتك Go-Insuretech"، و"فيهـا هولدينجز Veha Holdings"، و" زاداسي Zadasi"، و"برينستورم إيه آي Brainstorm AI"، و "إيبيدا IBIDIA"، و"كويك سكيلز Quick Skills"، والتي تضم محفظة متنوعة تمثل قطاعات التطوير العقاري، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التعليم، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقات الشبكات الإجتماعية، والتكنولوجيا الصحية، وصناعة مستحضرات التجميل، حيث يمثل القاسم المشترك الوحيد بين هذه الشركات هو كون المؤسسين من النساء.

وعلى جانب آخر، أوضح السيد/ شفاعت هاشمي، رئيس مجلس إدارة "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" والرئيس التنفيذي لشركة "براندبيت جلوبال Brandbeat Global"، قائــلاً: "نحن نقدم قيمة فريدة من نوعها لمؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال من خلال تلبية اثنين من أهم الاحتياجات؛ الاستثمار والتسويق. إنها عملية تضم ثلاث خطوات، حيث نقوم بإصلاح أفكار الأعمال ونمذجتها، والوصول إلى التحقق من صحة السوق من خلال بنية إبداعية لتحقيق الدخل والتسييل النقدي، مع التوسع بقوة من خلال إستراتيجية ابداعية لتسويق علامتنا التجارية، فالوصول إلى الصيغة التسويقية الصحيحة لا يقل أهمية عن الوصول بشكل صحيح إلى الفكرة الأساسية للأعمال".

يستفيد كل من السيد/ شفاعت هاشمي و السيدة/ آمنة رزاق من تعاونهما النشط لزيادة الاستثمارات وإدارة المحافظ عبر مختلف فئات الأصول والقطاعات الاقتصادية وتوفير الاستشارات الشاملة للأعمال والإرشادات الاستثمارية والتسويق التحويلي للعلامات التجارية، وذلك لمجموعة من العملاء العالميين على مدار أكثر من 14 عامًا.

وبفضل ما يتمتعان به من رؤية؛ خدمت شركاتهما أكثر من 300 عميل حول العالم مع وجود مكاتب تابعة لهما في 12 دولة مختلفة. وخلال الـ 14 سنة الماضية عملت كل من "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" و"براندبيت جلوبال Brandbeat Global" على ترسيخ مكانتهما بشكل استراتجي عالميًا لتوسيع محفظة أصولهما عبر قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والعقارات، وألعاب الإنترنت، وشركات التجارة الإلكترونية، والطاقة النظيفة، واقتصاد المبدعين وصناعة المحتوى المتنامي باستمرار.

ومن جهة أخرى، أشار السيد/ شفاعت هاشمي، قائـلاً: "نحن نسعى خلال مسيرتنا للوصول إلى محفظة قوية تتجاوز 100 شركة ناشئة عالية الأداء، تستفيد من التكنولوجيا وتتمتع بميزة تنافسية متميزة وتوفر نموًا مدفوعاً بالطلب للتوسع عالميًا. وفي هذا الإطار، مثَّلت دبي بالنسبة لنا المقر الرئيسي المثالي لأعمالنا على مدى العقد الماضي حيث وفرت لنا إمكانية الوصول العالمي إلى الفرص والمواهب الدولية التي تساهم في نمونا".

ومن جانبها، أشارت السيدة/ آمنة رزاق، قائلــةً: "لا شك أن المستقبل للذكاء الاصطناعي التوليدي والتجارة الإلكترونية، لذا فإن ميزة التحرك السريع أكثر أهمية من ميزة التحرك الأول، حيث سيتم إحداث ثورة كاملة في أسلوب حياتنا وأعمالنا بحلول عام 2030، وقد حان الوقت الآن لاعتمادها من خلال البقاء في المقدمة".

"ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" هي شركة استثمارية تعمل من ثلاث دول، وتدير محفظة استثمارية تضم فئات متعددة من الأصول، وتتمتع بخبرة ممتدة في مجال الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ وجمع الأموال وخطط ما قبل الاكتتاب العام الأوَّلي (IPO) للشركات. هذا في حين تعمل "براندبيت جلوبال Brandbeat Global" كشركة تابعة لـ "ستاليـونجيـتس كابيتــال Stalliongates Capital" ولديها 14 مكتبًا عالميًا، توفر من خلالها خدمات في مجال استشارات الأعمال وتسويق العلامات التجارية وتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (UI/UX) وخدمات التطوير الكامل للويب والإعلانات ووسائط الإعلام، حيث تعمل كوكالة متكاملة الخدمات تتمتع بفطنة تجارية متطورة.

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع السيدة شيرين/فيرنــا، أو عبر البريد الإلكتروني: shereen@coralcoastpr.com. وللحصول على معلومات حول الشركة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.brandbeatglobal.com.