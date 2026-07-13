49% من المستثمرين يتوقعون ارتفاع عدد المعاملات العقارية، رغم المستويات القياسية التي سجلها السوق خلال الربع الأول.

61% يتوقعون حفاظ نشاط قطاع العقارات الفاخرة على متانته وبقاءه عند مستويات الربع السابق أو تجاوزها.

أكثر من 5,000 مشارك قدموا توقعاتهم بشأن أداء السوق عبر StakePredict، ما يوفر مؤشراً جديداً لقياس توجهات المستثمرين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، لا تزال ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في دبي قوية، رغم التحديات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، وفقاً للنتائج الأولى لمنصة StakePredict، أول منصة للتوقعات العقارية في الشرق الأوسط، التي أطلقتها Stake، المنصة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء إطلاق النتائج عقب الأداء القياسي الذي سجله القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول، والذي وضع معياراً مرتفعاً لأداء السوق. استطلعت StakePredict آراء أكثر من 5,000 مشارك لمعرفة ما إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم خلال الأشهر المقبلة.

توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار

أظهرت النتائج استمرار التفاؤل حيال المؤشرات الرئيسية للسوق، إذ يتوقع 69% من المشاركين مواصلة أسعار العقارات في دبي ارتفاعها.

كما يرى 49% من المشاركين أن عدد المعاملات العقارية قد يرتفع مقارنة بمستويات الربع الأول، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بمتانة السوق، حتى مع انتقاله إلى مرحلة جديدة عقب فترة من النمو الاستثنائي.

ويواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي تعزيز ثقة المستثمرين، إذ يتوقع 61% من المشاركين بقاء نشاط المعاملات في هذا القطاع عند مستويات الربع الأول أو تجاوزها.

وتؤكد النتائج استمرار ثقة المستثمرين بمكانة دبي بوصفها واحدة من أبرز الوجهات العقارية العالمية، كما تبرز أهمية رصد توقعاتهم بالتوازي مع متابعة الأداء الفعلي للسوق.

وقال رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في Stake:«ما يجعل النتائج الأولى لمنصة StakePredict لافتة بصورة خاصة هو توقيتها. فقد استهل القطاع العقاري في دبي عام 2026 بأداء استثنائي خلال الربع الأول، واضعاً معياراً مرتفعاً لبقية العام. ورغم ذلك، ورغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يواصل المستثمرون إظهار ثقتهم بقوة السوق وقدرته على الصمود.

وصُممت StakePredict لرصد هذه اللحظات تحديداً؛ ليس فقط لتحديد موقع السوق اليوم، بل لفهم الكيفية التي يتوقع المستثمرون أن يتطور بها. ومن خلال قياس التوقعات ومقارنتها بالنتائج الفعلية الموثقة للسوق، نضيف طبقة جديدة من الشفافية إلى فهم ثقة المستثمرين وسلوكهم».

أُطلقت StakePredict في يونيو، وتتيح للمشاركين توقع الاتجاهات المستقبلية في السوق العقاري بدبي، ثم مقارنة توقعاتهم ببيانات السوق الموثقة.

وبصفتها أول منصة للتوقيعات العقارية في الشرق الأوسط، توفر StakePredict آلية جديدة لرصد توجهات المستثمرين وفهم كيفية تطور توقعاتهم بالتوازي مع الأداء الفعلي للسوق.

وعقب نجاح نسختها الأولى، تعود StakePredict في منتصف أغسطس، داعيةً المستثمرين إلى توقع أبرز الاتجاهات التي ستشكل أداء السوق خلال الربع الثالث.

و سيتمكن المشاركون من تقديم رؤيتهم للسوق، ومتابعة التحولات في توجهات المستثمرين، ومعرفة مدى توافق توقعاتهم مع النتائج الفعلية.

يمكن الوصول إلى StakePredict عبر تطبيق Stake من هنا.

حول ستيك

تأسست ستيك في الإمارات عام 2021، وهي شركة تكنولوجيا مالية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتُعد المنصة الرائدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وتخضع المنصة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية فيما يخص الملكيات الجزئية، ولهيئة السوق المالية السعودية فيما يتعلق بتوزيع الصناديق الاستثمارية. تمكّنت ستيك من بناء مجتمع يضم أكثر من 2 مليون مستخدم من أكثر من 211 جنسية، وقد أتمّت أكثر من 450,000 عملية استثمار عبر أكثر من 600 عقار و4 صناديق عقارية خاصة ووزّعت أكثر من 70 مليون درهم إماراتي كعوائد إيجارية، كما تجاوزت قيمة معاملاتها العقارية 1.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن.

جهات التواصل الإعلامي

ستيك

أوزجي أونور

ozge@getstake.com

جهات التواصل الإعلامي

جامبت للعلاقات العامة

توني سيدغويك

tony@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات