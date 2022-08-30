دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت Stake منصة الاستثمار في التكنولوجيا المالية والعقارية ومقرها دبي، عن حصدها لأكثر من 8 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية التي سبقت سلسلة الاستثمار أ. حيث تمكنت الشركة من جمع مبلغٍ تجاوز الحد المقرر. يأتي هذا التمويل بعد استكمال الجولة التمويلية الأولية في شهر يونيو من العام الماضي 2021، والتي حصدت 4 مليون دولار أمريكي ليتجاوز مجموع التمويل الذي حصلت عليه الشركة 12 مليون دولار أمريكي.

بدعم من أبرز شركات تمويل رؤوس الأموال الرائدة في المنطقة، والتي شملت شركتي "ميدل إيست فينشر بارتنرز" و"بي واي"، وعودة مستثمري شركتي ’فيفيوم هولدنج‘ و ’كوميبايند غروث ريل استيت‘، فإن هذه الصفقة تمثل أكبر تمويل رأس مال لمنصة استثمار عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع قاعدة واسعة تشمل أكثر من 42,000 مستخدم من 80 دولة و150 جنسية، سوف تستثمر Stake هذا التمويل لتطوير منصّتها وتقنياتها وتعزيز علامتها التجارية بالإضافة الى زيادة نطاق عملياتها في المنطقة لتحقيق رؤيتها الرّياديّة بأن تكون المنصّة الرّائدة التي تتيح الوصول إلى الاستثمار العقاري بسهولة للجميع.

تتوقع الشركة ان تواصل دعم نمو المنصة وزيادة إقبال المستثمرين على قطاع العقارات وسط تقلبات الأسواق العالمية الحالية. حيث سجلت الشركة زيادة شهرية في عدد المستثمرين والأصول تحت الإدارة بنسبة 17% ، أما النمو الإجمالي في الأصول تحت الإدارة فقد ارتفعت بنسبة 500% خلال الـإثني عشر شهرًا الماضية.

قال كل من رامي طبارة، منار محمصاني، وريكاردو بريزيدو، الشّركاء المؤسّسين في شركة Stake: "يستحق المستثمرون في المنطقة وخارجها وسائل رقمية للاستثمار في العقارات أكثر شفافية. تعد هذه الجولة دليلًا دامغًا على مهمتنا في Stake لتقديم السيولة المالية وتسهيل الوصول لأقدم وأكثر الأصول رواجًا. وسوف يمكّننا هذا التمويل من استقطاب أفضل المهارات للانضمام إلى الفريق بالإضافة الى تعزيز مكانة Stake الرائدة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقد عزز الإزدهار العمراني والانتعاش الاقتصادي في المنطقة إمكانية توسّع الشركة إلى سوقين إقليميّين جديدين هما المملكة العربية السعودية ومصر، بحلول الربع الأول من 2023. وتهدف الشركة الناشئة الى توجيه المستثمرين النشطين في المملكة وتشجيع الشباب المصري على الاستثمار في قطاع الأصول الذي يشهد نموًّامتسارعًا في أسواقهم المحلية.

تستعد Stake والتي يتكون فريقها الحالي من أكثر من 30 موظفًا إلى استقطاب مهارات جديدة كما سوف تضاعف حجم فريقها في الأسواق التي تنمو فيها. ومن خلال هذه الخطوة سوف توفّر الشركة لمستثمريها سيولة أكبر وحرية اختيار الأصول العقارية للجميع، في وقت تحتاج فيه المنطقة الى فرص استثمار جديدة لما يتجاوز 400 مليون نسمة من سكانها، مما يساهم في توفير أكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويًّا.

يقول رياض أبو جودة ، شريك لدى شركة "ميدل إيست فينشر بارتنرز": "نحن على يقين أن مستقبل الاستثمار العقاري رقمي وجزئي وخالي من التعقيدات. لقد مكّن فريق Stake آلاف المستثمرين من الاستثمار في قطاع العقارات ونحن متحمسون للشراكة معهم وتحقيق التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق العالمي وزيادة مخاوف التضخم في المنطقة، فإن سوق العقارات في الامارات يشهد انتعاشًا ، حيث سجل الربع الثاني من العام 2022 أعلى معدل زيادة ربع سنوية تجاوزت 22.5 ألف معاملة تصل قيمتها الاجمالية الى 16.1 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يجعل قطاع العقارات ضمن القطاعات الثانوية الأكثر استقطابًا من حيث حجم الصفقات في الشرق الأوسط الى جانب المنتجات الاستهلاكية، والبنوك، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، وقطاع النقل.

وأضاف عبد الله يافي، المؤسس والشريك الإداري في شركة "بي واي"،"يسعدنا أن نرحّب بـشركة Stake في محفظة "بي واي" وأن نكون شركاء لفريق مذهل بقيادة رامي ومنار وريكاردو في مهمتهم في بناء منصة للاستثمار العقاري الجزئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن فخورون بنجاحهم المبكر في دولة الإمارات ومتحمسون لتوسيع الإمكانيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بقدرات فريق Stake في بناء نشاط تجاري مهيمن مع التركيز على تحقيق نمو مربح".

نمت Stake لتصبح أكثر قوة منذ اطلاقها أول تطبيق هاتفي للاستثمار العقاري الجزئي في مارس 2022، تهدف Stake لتمكين الجميع من امتلاك وبناء الثروة من خلال مضاعفة عدد المستثمرين النشطين بعشرة أضعاف، الامر الذي سيجعلها رائدة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

كما علّق إيلي خوري، مؤسس شركة "فيفيوم هولدنج" ، "نحن على يقين أنّ الاستثمار العقاري هو محور استراتيجية بناء الثروات وسوف نواصل دعم Stake اتي تتيح حرية الاستثمار في قطاع العقارات في جميع أنحاء المنطقة".

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نبذة عن Stake:

تم إطلاق Stake في ديسمبر 2020، وهي عبارة عن منصة رقمية للاستثمار العقاري، تمكن المستثمرين من امتلاك حصص في عقارات ذات عائدات جذابة في دبي بطريقة بسيطة تمتاز بالشفافية والأسعار المنافسة. أسسها كل من رامي طبارة، ذو الخبرة الكبيرة في مجال العقارات ومنار محمصاني المصرفي المخضرم وريكاردو بريزيدو خبير المتخصص في

البرمجة. حيث جمع الثلاثي ذوي الرؤية سنوات خبرتهم من أجل تمكين المستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة في الامارات العربية على حد سواء. .

في حين أن الاستثمار العقاري يتطلب عادةً مبالغ كبيرة من رأس المال، ويأتي مع مستوى عالٍ من المخاطر في حالة الشراء على الخطط، فإن ستيك تسمح للأفراد بالاستثمار بمبالغ صغيرة تصل الي 500 درهم إماراتي، وتقدم فقط حصصًا في العقارات المكتملة في مواقع رئيسية، مما يضمن عوائد مستدامة وثابتة للمستثمرين.

نبذة عن ميدل إيست فينشر بارتنر:

ميدل إيست فينشر بارتنرز هي شركة تمويل رأس إستثماري تركزعلى العمل في منطقة الشركة الأوسط و تستثمر في المراحل الأولية ومراحل النمو لشركات الابتكار التكنولوجي التي تدار بواسطة رواد أعمال موهوبين في منطقة الشرق الأوسط.

تدار شركة ميدل إيست فينشر بارتنرز بواسطة 20 من محترفين تمويل رأس المال يعملون من مكاتب دبي، وبيروت، والقاهرة، والبحرين، والرياض، وأبوظبي. تدير الشركة 4 صناديق إستثمارية في المنطقة وهي من أكبر شركات الاستثمار في المنطقة التي لديها شهية للإستثمار في مناطق متعددة.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على: ir@mevp.com

نبذة عن بي واي فينشرز:

بي واي فينشرز هي شركة تمويل رأس مال استثماري مقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها تواجد عالمي من مكاتب في أبوظبي، وبيروت، وجنيف، ولندن، وسان فرانسيسكو، و كوالالمبور. من خلال تواجدنا الفريد وفريقنا العالمي نعمل كجسر بين منطقة الشرق الأوسط والأسواق الغربية الأكثر نمواً وهدفنا هو مساعدة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط في الوصول الى الأسواق العالمية مع تسهيل توسع الشركات العالمية الى منطقتنا.

أعضاء فريقنا لديهم تاريخ حافل من النجاح كمستثمرين وكمؤسسين مع خبرة كبيرة في مجال ريادة الاعمال، وعمليات الدمج والاستحواذ وتطوير بيئة الاعمال. ومن خلال مواردنا وشبكة علاقتنا الممتدة عالميا يمكننا ان نضيف قيمة حقيقية للشركات التي نعمل معها.

نبذة عن فيفيوم هولدنج

فيفيوم هولدنج هي شركة ريادة اعمال عائلية خاصة مقرها دبي قام بتأسيسها إيلي خوري وتركز الشركة على إدارة و الاستثمار في شركات يتم اختيارها بعناية في المنطقة وعالميا. فيفيوم تستثمر في تنمية العقارات، والاستشارات، والاعلام، والفنون و التصميم، و التكنولوجيا التي تضم تقنية الجيل الثالث لشبكة الانترنت.