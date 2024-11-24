القاهرة : نظمت أكاديمية السويدي الفنية (STA)، التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك، احتفالية بمناسبة تخريج دفعتها الحادية عشرة من الطلاب في حفل مميز عُقد في مقر شركة السويدي إليكتريك في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة. حضر الاحتفالية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسفير دولة ماليزيا بمصر، بجانب رؤساء البنوك ونخبة من كبار المسؤولين والشركاء من داخل مجموعة السويدي وخارجها. تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد على مكانة الأكاديمية الرائدة في التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بخبرة تتجاوز 13 عامًا.

شملت الفعاليات الاحتفاء بـ 540 طالبًا من خريجي الدفعة الحادية عشرة التي يتم تخريجها منذ تأسيس الأكاديمية في عام 2011، لينضموا بذلك إلى أكثر من 3500 خريج مؤهل، من بينهم خريجون حصلوا على فرص عمل في شركات رائدة بنسب توظيف تتجاوز الـ 80%، هذا بجانب تكريم أوائل الطلبة في خطوة لتحفيزهم على تحقيق أعلى درجات النجاح والتميز.

وقد حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار دعم الدولة لهذا النوع من التعليم الذي يركز على تقديم مهارات حقيقية تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. على رأس هؤلاء الضيوف السيد الاستاذ/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معالي السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، الأستاذ/ صادق السويدي - رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لشركة السويدي للصناعات، المهندس/ أحمد السويدي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، المهندس / حازم الأشموني - محافظ الشرقية بالإضافة إلى نخبة من قيادات المؤسسة.

كما شارك في الحفل أيضًا عدد من شركاء النجاح الذين يقدمون الدعم المستمر من خلال شراكات السويدي المتنوعة، والتي تضم أكثر من 50 شريكًا من المؤسسات والشركات الكبرى في مصر داخل مجموعة السويدي وخارجها، بالإضافة إلى عدد من كبار ممثلي الشركاء من خارجها مثل مؤسسة بنك مصر، بنك الكويت الوطني، شركة السويس للصلب، دي بي شنكر، دي بي وورلد، لوريال، وإيبيكو.

أما عن فعاليات الحفل، فقد تضمنت فقرة مميزة للطلاب ذوي القدرات الخاصة بالإضافة إلى قصص نجاح الخريجين الذين حصلوا على فرص توظيف عقب التخرج، حيث تحدث أحدهم عن قصته الناجحة التي تمثل نموذجًا ملهمًا للعديد من الطلبة والشباب في هذا المجال، مما يعكس التزام الأكاديمية بتوفير فرص تعليمية شاملة لجميع فئات المجتمع. هذا وقد تم تخصيص جناح في الحفل لعرض مشاريع الطلاب في مختلف التخصصات الفنية، بحضور وتفاعل من الطلاب مع الضيوف وشرح مشاريعهم العملية، مما يعكس مستوى التعليم والتدريب الذي يحصلون عليه في الأكاديمية.

أعرب المهندس/ أحمد السويدي، رئيس مجلس مؤسسة السويدي اليكتريك، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من الأكاديمية، مصرحًا: "تعتبر أكاديمية السويدي الفنية نموذجًا ناجحًا للتعليم الفني الموجه نحو تلبية احتياجات سوق العمل، حيث نسعى جاهدين لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير المهارات اللازمة للشباب المصري في كافة التخصصات، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في أكثر من 20 تخصصًا فنيًا يستفيد منها أكثر من 2400 طالب وطالبة في 6 مدارس على مستوى الجمهورية. لذا، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية وشركائنا الكرام على الدعم والجهود المستمرة التي بذلوها لتطوير هذا القطاع الحيوي، ما يسهم في تأهيل جيل جديد قادر على المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي ومستدام."

في نفس السياق، قالت الأستاذة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية: "اليوم نحتفل بإنجاز جديد في مسيرتنا، وهي تخريج دفعة جديدة تشهد على التزامنا بتأهيل الشباب لاستيعاب احتياجات السوق المحلي والدولي. نفخر بما حققه خريجونا، الذين سيلعبون بلا شك دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري. فهذه المحطة ليست مجرد احتفال بإنجازاتهم، بل أيضًا انعكاس لالتزامنا المستمر في دعم نمو وتطوير النظام التعليمي في بلادنا، ومع استمرارنا في النمو والتوسع، نتطلع إلى المزيد من النجاحات التي ستحققها الأجيال القادمة."

وفي خطوة جديدة تعزز دور الأكاديمية في دعم التعليم الفني، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شغلني"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التدريب المهني والتوظيف. تشمل الاتفاقية توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة الشباب المصري في مجالات متعددة، وتعد نقطة انطلاق لعدد من الأنشطة المشتركة التي ستساهم في تنفيذ مبادرات مبتكرة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وقد خرَّجت أكاديمية السويدي الفنية مجموعة من أبرز المواهب التي حصلت على فرص عمل في مؤسسات شريكة مثل: السويدي للأسلاك والكابلات (Cables)، والسويدي للمحولات (Transformers)، وإسكرا إميكو - مصر، إيبيكو، ودي بي شنكر، وإيجي بلاست، وشركة السويس للصلب، حيث تقدم هذه الشركات فرصًا قيمة لتوظيف الخريجين وتعزيز مهاراتهم في بيئات عمل مبتكرة ومتطورة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيسها، قدمت الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة في العديد من التخصصات، مثل صيانة وإصلاح السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والصيانة الكهربائية، وغيرها من التخصصات التي تواكب احتياجات السوق المحلي والدولى وتوسيعًا لجهودها، تم إلحاق أول دفعة من ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى أطلاق أول مركز تميز في محافظة بورسعيد، مما يعكس التزام الأكاديمية بتوفير فرص تعليمية شاملة ومتطورة لخدمة المجتمع المصري في مختلف فئاته. كما تستمر الأكاديمية في سعيها لتحقيق أهدافها الطموحة، مع خطط للوصول إلى 10,000 مستفيد بحلول عام 2025 في مصر وأفريقيا.

نبذة عن أكاديمية السويدي الفنية:

أنشأت أكاديمية السويدي الفنية عام 2011 كالتزام من مجموعة السويدي إليكتريك لتنمية المجتمع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني بنظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدارسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% تعليم نظري بالمدرسة.

وتمنح أكاديمية السويدي الفنية شهادات دولية معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية أو أوركل الدولية وفقا لكل تخصص، بالإضافة الى المزايا التي تقدمها لطلابها كما تحرص الأكاديمية علي تطبيق واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحويل بعض المواد التعليمية إلى مواد تفاعلية إلكترونية في اكثر من 20 مجال وتخصص. حصلت الأكاديمية على الاعتماد الدولي ISO 21001: 2018 لتقديم تعليم فنى متميز لطلابها وفقا للمعايير الدولية.

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