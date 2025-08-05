دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فولفو عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة SSAB السويدية لتوريد الفولاذ عالي الجودة المعاد تدويره والخالي من الانبعاثات تقريباً، على أن يبدأ استخدامه في عمليات الإنتاج اعتباراً من عام 2025. وبهذه الخطوة، تصبح فولفو أول شركة سيارات تُبرم اتفاقية من هذا النوع لاستخدام الفولاذ المعاد تدويره في السيارات التي تخرج من خط الإنتاج.

وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتعكس التزام فولفو المتزايد بتعزيز ممارسات التصنيع المستدام، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. فإضافة إلى شراء الفولاذ منخفض الانبعاثات، تعمل فولفو على بيع خردة الفولاذ الخاصة بها، ضمن نهج دائري للإنتاج يهدف إلى الحفاظ على قيمة المواد لأطول فترة ممكنة.

وقال لي باركر، مدير علامة فولفو التجارية في الإمارات العربية المتحدة، شركة الفطيم للمشروعات التجارية: "ندرك تماماً في فولفو الإمارات أهمية دور العملاء في دعم الاستدامة من خلال اختياراتهم الواعية. وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا الواضح بالشفافية والحفاظ على البيئة في تصنيع سياراتنا، كما تمثل خطوة ملموسة نحو الجمع بين أعلى معايير السلامة والابتكار والاستدامة".

من جانبها، قالت فرانشيسكا غامبوني، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد والتصنيع لدى فولفو: "يمثل الفولاذ أحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة السيارات، حيث يسهم بنحو 25% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالمواد في سيارات فولفو الجديدة. ونحن نهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2040، ويعد تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفولاذ خطوة محورية في هذا المسار".

وسيُستخدم الفولاذ المعاد تدويره ضمن مكونات مختارة في سيارات الجيل القادم التي تعتمد على منصة SPA3، مع ضمان تلبية أعلى معايير السلامة من حيث القوة والمتانة، بما يوازي أداء الفولاذ الخام.

وتعتمد شركة SSAB في إنتاج هذا الفولاذ على نظام مغلق يعيد تدوير الخردة، ما يحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون ويطيل عمر الموارد الطبيعية. ويعد هذا الفولاذ خياراً أكثر استدامة مقارنة بالإنتاج التقليدي في أوروبا، حيث ينتج عنه انخفاض بنسبة تقارب 100% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كونه مصنوعاً بالكامل من مواد معاد تدويرها.

واختتمت فرانشيسكا غامبوني بقولها: "يعتبر الفولاذ عنصراً أساسياً في ضمان متانة سياراتنا وسلامتها، لكنه أيضاً من أكبر مصادر الانبعاثات في سلسلة التوريد. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تقليل أثرنا البيئي وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها ضمن شبكة موردينا".

تلتزم شركة فولفو بالتحول إلى التنقل الكهربائي بالكامل، وتسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني وصفرية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2040. وقد وضعت الشركة هدفاً مرحلياً يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة بنسبة تتراوح بين 65 و75% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2018، وذلك من خلال الخفض المستمر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر سلسلة القيمة.

وتمثل الاتفاقية مع SSAB محطة أساسية ضمن جهود تحقيق هذا الهدف. كما تدعم هذه الاتفاقية طموحات فولفو في مجال التدوير، بهدف استخدام ما يصل إلى 30% من المحتوى المعاد تدويره في أسطولها بحلول عام 2030، وأن تحتوي سياراتها الجديدة على ما لا يقل عن 35% من المواد المعاد تدويرها أو المشتقة من مصادر بيولوجية.

نبذة عن المشروعات التجارية - فولفو:

المشروعات التجارية - فولفو هي إحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات والموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1985. وتوفر الشركة الحائزة على شهادة الآيزو للجودة ISO9001:2008 سيارات فولفو المعروفة بالابتكار والفخامة والتصميم الإسكندنافي الأنيق، إضافة إلى أعلى معايير الأمان والاستدامة من خلال مجموعة كبيرة من صالات العرض ومراكز الخدمة في دبي وأبوظبي.

وتقدّم المشروعات التجارية - فولفو مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة تشمل طرازات سيدان وطرازات SUV وطرازات كهربائية بالكامل. وتحظى المشروعات التجارية - فولفو بمكانة رائدة على مستوى المنطقة، حيث تعتمد أفضل ممارسات وقيم فولفو الراسخة. وقد افتتحت الشركة للمرة الأولى في المنطقة أول صالة عرض تقدم تجربة عملاء استثنائية من فولفو، إلى جانب مركز للخدمة يركز على العملاء.

لمزيد من المعلومات عن المشروعات التجارية - فولفو، يرجى الاتصال بالرقم المجاني 800 8824 أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.volvocars.com/en-ae.

نبذة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعد الفطيم للسيارات واحدة من خمس شركات رئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتمتلك الشركة حقوق توزيع بعض أشهر العلامات التجارية في عالم السيارات إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة. ويعمل لدى المجموعة حوالي 9,000 موظف في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتشمل أعمالها بيع السيارات الجديدة والمستعملة والتصنيع والتأجير وخدمات ما بعد البيع.

نبذة عن شركة سيارات فولفو:

تأسست شركة سيارات فولفو، المدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم تحت الرمز "VOLCAR B"، في عام 1927، وأصبحت اليوم واحدة من أشهر العلامات التجارية للسيارات في العالم، حيث تباع سياراتها للعملاء في أكثر من 100 دولة.

وتلتزم الشركة بشعار "مدى الحياة. نريد أن نوفر لك حرية التنقل بطريقة شخصية ومستدامة وآمنة"، والذي يعكس طموح الشركة للتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل مع التزامها بالحد من بصمتها الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

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