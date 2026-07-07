الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت SRMG للحلول الإعلامية (SMS)، الذراع التجاري والإعلاني للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، عن توقيع اتفاقية جديدة مع "تيك توك"، تمنح فيها هذه الاتفاقية المعلنين وصولاً مدمجاً لإعلانات المنصة وأكبر محفظة إعلامية في المنطقة عبر شراكة تجارية واحدة.

وبصفتها شريك المبيعات الإعلانية الرسمي لـ "تيك توك" في السعودية، ستدير SMS مبيعات إعلانات المنصة للعلامات التجارية والوكالات في المملكة. كما ستقدم دعماً متكاملاً يشمل صياغة استراتيجية الحملات، والتخطيط، والتفعيل، وقياس الأداء بدقة.

كما تُقدم هذه الاتفاقية نموذجاً تجارياً فريداً يختلف عن الشراكات الإعلانية التقليدية. حيث يمكن للعلامات التجارية والوكالات عبر جهة واحدة تخطيط وشراء وتنفيذ حملاتها على "تيك توك" ومنصات SRMG معاً، مما يتيح استهدافاً أفضل للجمهور، وتعاوناً أسهل مع صناع المحتوى، وقياساً واضحاً للأداء عبر مختلف المنصات.

وتُتوج هذه الاتفاقية علاقة ممتدة لسنوات بين "تيك توك" و SRMG. فبعد التعاون في تطوير المحتوى ودعم الابتكار والتفاعل الجماهيري، تنتقل الشراكة اليوم لتشمل مبيعات الإعلانات وتقديم حلول تجارية متكاملة.

وكجزء من ذلك، ستدمج SMS إعلانات "تيك توك" مع أكبر شبكة إعلامية في المنطقة. وسيحظى المعلنون بإمكانية الوصول إلى منصات SRMG المتنوعة، الإخبارية، والرياضية، والترفيهية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المتابعين، وصناع المحتوى، واستوديوهات الإنتاج، وحقوق الملكية الحصرية. ويوفر هذا الدمج بين انتشار المنصة وموثوقية الشبكة الإعلامية فرصة استثنائية وغير مسبوقة في السوق.

وتصل شبكة SMS إلى أكثر من 270 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 25 علامة إعلامية. وخلال عام 2025، نفذت الشركة أكثر من 3900 حملة لـ 600 معلن، وحققت 50 مليار ظهور و30 مليار مشاهدة.

وتتيح الاتفاقية خيارات واسعة للمعلنين عبر منصات SRMG، مثل: الشرق الأوسط، وعرب نيوز، والشرق بلومبرغ، وبيلبورد عربية، وقوت (GOAT)، ومانجا العربية، وسيدتي، والرجل، وثمانية، والثقافية، إلى جانب الحقوق الرياضية الحصرية كحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين.

وتتزامن هذه الشراكة مع النمو المتسارع لسوق الإعلانات السعودي، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الإعلاني الرقمي بنسبة 16.8 بالمئة في 2026 ليبلغ 4.68 مليار دولار، مقترباً من حاجز الـ 8 مليارات دولار بحلول 2029..

وفي هذا السياق، قالت نداء المبارك، الرئيس التنفيذي لـ SRMG للحلول الإعلامية (SMS):

"لن يضطر المعلنون بعد اليوم للاختيار بين الانتشار الواسع والبيئات الإعلامية المتميزة. فمن خلال جهة واحدة، نتيح لهم اليوم دمج قدرات 'تيك توك' الإعلانية مع شبكتنا الإعلامية الرائدة. نحن نؤسس نموذجاً جديداً للإعلانات المتكاملة في السعودية، يجمع بين قوة المنصة، والمحتوى الموثوق، والمجتمعات المتفاعلة، وصناع المحتوى، والحقوق الحصرية."

نبذة عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG):

تقود SRMG مسيرة التحول في المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1972، وتُعد أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في المنطقة، حيث تضم محفظتها أكثر من 30 منصة إعلامية رائدة. تقدم المجموعة محتوى نوعياً ومتميزاً بسبع لغات عبر أربع قارات، وتتنوع قنواتها لتشمل التلفزيون، والمنصات الرقمية، والمطبوعات، وصناعة الأفلام. ومع التطور المستمر في سلوك المستهلك، أطلقت SRMG سبع قطاعات أعمال متخصصة لتلبية هذه التطلعات. كما عززت المجموعة محفظتها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات الإعلامية العالمية، مثل: بلومبرغ ميديا (Bloomberg Media)، ووارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery)، والإندبندنت (The Independent)، وبيلبورد (Billboard)، وبينسكي ميديا كوربوريشن (Penske Media Corporation)، وشويشا (Shueisha). ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم SRMGأفضل محتوى عالمي، وخبرات إنتاجية عالية الجودة، وتجارب ترفيهية رائدة تلبي تطلعات الجماهير المحلية.

للمزيد من المعلومات حول المجموعة، يُرجى زيارة: www.srmg.com

نبذة عن SRMG للحلول الإعلامية (SMS):

تُعد SRMG للحلول الإعلامية (SMS) الذراع التجاري والإعلاني للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، وتهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومبنية على البيانات لربط العلامات التجارية بالشرائح الجماهيرية النوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. وبدعم من أكبر محفظة إعلامية في المنطقة، تجمع SMS بين البيانات، والإبداع، والتوزيع الاستراتيجي عبر المنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفيديو، والصوتيات، والفعاليات، والمحتوى المدمج للعلامات التجارية، لمساعدة الشركاء على تعزيز حضورهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

ومن خلال محفظة واسعة تشمل منصات رائدة في قطاعات الأخبار، والأعمال، وأسلوب الحياة، والترفيه، والرياضة، والشباب، تُمكّن SMS المعلنين من الوصول إلى الجماهير المستهدفة بدقة، ومصداقية، وعمق ثقافي. وقد صُممت منهجيتها لضمان ظهور إعلامي مؤثر، وتفاعل أعمق، ونتائج قابلة للقياس على نطاق واسع.

للاستفسارات الإعلامية:

اسراء ابوكوش

تيش تاش للعلاقات العامة

israa@tishtash.com

-انتهى-

#بياناتشركات