القاهرة: أعلنت شركة أليانز بمصر التابعة لتحالف سانلام أليانز، عن اختتام بطولة رياضة البادل الأولى من نوعها في مصر والتي استمرت على مدار خمسة أيام بمشاركة 132 فريقًا، والتي نظمتها شركة أليانز بمصر وذلك في إطار شراكتها مع أكاديمية “SR Padel” والتي بدأت في عام 2019. استضافت البطولة لأول مرة لاعبين عالميين في القاهرة. وتعكس الشراكة مع أكاديمية “SR Padel” إيمان "أليانز" بمسؤوليتها المجتمعية كشركة رائدة في قطاع التأمين تُولي اهتمامًا خاصًا بدعم الرياضة والرياضيين في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الرياضي.

تشهد مصر مؤخرًا انتشارًا سريعًا لهذه الرياضة، ويعود ذلك إلى سهولة ممارستها حيث يقدر عدد اللاعبين حاليًا بـحوالي 8 آلاف لاعب في مصر من مختلف المستويات. وتأتي هذه البطولة كخطوة هامة لتعزيز تواجد رياضة البادل في مصر على الساحة العالمية. حيث توفر الفرصة للاعبين المصريين لمقابلة عمالقة رياضة البادل مثل اللاعبان الأرجنتينيان العالميان تيتو ألماندي، وتوليتو أجويرو، وتسمح أيضًا للاعبين من كافة الفئات سواء هواة أو محترفين بالمشاركة بها. ودائمًا ما تحرص أليانز بمصر على دعم الرياضة بما يساهم في بناء مجتمع صحي مهتم بالرياضات المختلفة، حيث تأتي الرياضة على رأس المقومات الداعمة للمجتمعات الصحية وبناء جسور من الثقافات.

والجدير بالذكر، أن شراكة أليانز بمصر مع أكاديمية «SR Padel» تمثل إضافة مهمة إلى سجلها الحافل في دعم الرياضة، والذي يشمل رعاية سفرائها من أبطال مصر الأوليمبين والبارالمبيين ورعايتها للجنة البارالمبية المصرية في عام 2017. حيث أصبحت الشريك التأميني الحصري للجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين منذ عام 2021، وأطلقت مسابقة Allianz Athlete Experience في 2021 والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع الخاص، فضلًا عن توقيعها عقد لتقديم الرعاية الحصرية للاتحاد والمنتخب الوطني لكرة السلة العام الماضي.

حول مجموعة شركات أليانز:

أقامت مجموعة أليانز العالمية تحالفًا استراتيجياً مع مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا في عام 2023، ليأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

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