يهدف الاستحواذ للجمع بين العالمين الواقعي والرقمي من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الحفلات الموسيقية الحصرية عبر ميزة بث الفيديو المباشر على "أنغامي"

تأتي ضمن خطط أنغامي للتوسع في قطاع الموسيقى والترفيه وتعزيز الترابط والفرص بين العالمين الواقعي والرقمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في بورصة ناسداك بالرمز ANGH، على استحواذها على شركة "Spotlight Events "، وهي شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية في المنطقة.

ستتولى "Spotlight Events" من خلال هذا الاستحواذ تنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية المُباشرة الخاصة بأنغامي، بما في ذلك الفعاليات غير المتصلة بالإنترنت وذلك لتعزيز مكانة أنغامي ولتوسع في قطاع الموسيقى والترفيه وتعزيز الرابط بين العالمين الواقعي والرقمي والاستفادة من الفرص المتوفرة والواعدة في هذا السياق.

وبينما توفّر “Spotlight Events" منصة مثالية أمام الفنانين لأداء أغانيهم والوصول إلى جمهورهم حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت، ستعمل تقنيات أنغامي على سدّ الفجوة بين العالمين الرقمي والواقعي من خلال الحفلات الموسيقية الحصرية عبر ميزة بث الفيديو المباشر، بالإضافة إلى تأمين تجارب استثنائية من خلال تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي.

وسيفتح هذا الاستحواذ للمنصة آفاقاً كبيرة التعاون مع الفنانين والعلامات التجارية، وتعزيز تجارب عشاق الموسيقى من خلال الوصول الحصري إلى الحفلات الخاصة، وصالات كبار الشخصيات، ولقاءات مع الفنانين والوصول إلى ما وراء الكواليس بالإضافة إلى حضور الحفلات الموسيقية سواء عبر أجهزتهم أو حتى دون توفر الاتصال بالإنترنت. وستوفر أيضاً إمكانية الوصول إلى الحفلات الموسيقية التقليدية والافتراضية عن طريق شراء التذاكر أو عبر فرص الرعاية المقدمة من قبل العلامات التجارية.

وفي هذا السياق، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: "تتمثل رؤيتنا في التوسع من منصة لبث الموسيقى إلى منصة ترفيهية متكاملة، الأمر الذي يتماشى مع طموحاتنا بتطوير مفاهيم فريدة خاصة بنا تتفوق على الخدمات المتوافرة في هذا القطاع. لذلك، سيمكننا هذا الاستحواذ من تزويد المستخدمين بتجارب فريدة بينما نوفر للفنانين منصة لعرض إبداعاتهم والوصول إلى جمهورهم على أرض الواقع وعبر التقنيات الافتراضية. وستتيح لنا كذلك تطوير مبادرات مثل Spotlight وAnghami Lab كامتداد لأعمال جديدة من شأنها تسريع وتيرة نمو أعمالنا وتحسين هوامشنا والابتعاد عن منافسينا وإتاحة فرص مميزة للجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي لتقديم تجربة استثنائية تربط بين الترفيه الرقمي والتقليدي. ولاشك أن ماهر خوخجي، مؤسس Spotlight Events ، نجح بتأسيس شركة مبتكرة كانت مسؤولة عن تنظيم عدد من أبرز الحفلات والفعاليات في المنطقة".

وكانت "Spotlight Events" قد كشفت مؤخراً عن فعالياتها القادمة في كل من دبي وأبوظبي وباريس والقاهرة والرياض، بما في ذلك مهرجان "Beat the Heat" الذي يشمل 7 حفلات موسيقية سيتم التسويق لها بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. كما ستشهد أبوظبي 6 حفلات موسيقية حتى نهاية العام الجاري سيتم الكشف عن تفاصيلها في مرحلة لاحقة. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتولى الشركة تنظيم حفل موسيقي مباشر في باريس للنجم اللبناني والعربي وائل كفوري. وستنفذ أيضاً كافة الفعاليات الخاصة بأنغامي بما في ذلك حفل "عمرو دياب لايف" وغيرها من الفعاليات المرتقبة.

بدوره، قال ماهر خوخجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Spotlight Events": أنغامي هي أكبر منصة موسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز باستقطابها قاعدة كبيرة من المستخدمين وامتلاك شبكة شراكات واسعة من شأنها المساهمة في استقطاب فرص واعدة. فمن خلال دمج خبرتنا الواسعة في تنظيم الفعاليات مع تقنيات أنغامي البحثية والرقمية ومحتواها الواسع، سنمتلك الوصفة المثالية لتحقيق مزيد من النجاحات. ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا الفريق الديناميكي، مع الاستمرار بإطلاق العنان للإبداعات لمنح المستخدمين والفنانين والعلامات التجارية محتوى موسيقي وترفيهي يتخطى توقعاتهم".

يذكر أن هذا الإعلان جاء في أعقاب إعلان أنغامي العام الماضي عن إدراج أسهمها في بورصة ناسداك، لتكون بذلك أول شركة تكنولوجية عربية تطرح أسمهما في البورصة الأمريكية، وتزامن ذلك مع كشفها عن هويتها التجارية الجديدة كلياً دعماً للمرحلة المقبلة من النمو ورحلتها للتحول من منصة لبث الموسيقى إلى منصة ترفيهية متكاملة.

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