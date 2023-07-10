القاهرة- أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن إطلاق مشروع SPLANADA الجديد، أحدث مشروعات الشركة التجارية بالقاهرة الجديدة. يشغل المشروع موقعاً استراتيجياً على شارع التسعين والمجاور للجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ويعد SPLANADA الوجهة التجارية للمشروع الأكبر لكلا من EDNC الاداري وايستاون السكني.

من المخطط افتتاح مشروع SPLANADA أواخر العام الحالي، حيث يقدم وجهة تسوق فريدة من نوعها مستوحاة من التجربة الأوروبية. يمتد المشروع على مساحة إجمالية 14,765 متر مربع، ويتميز SPLANADAبتقديم تجربة راقية للترفيه والتسوق مصممة لتناسب كل الزائرين ويضم المشروع مطاعم متخصصة بمفاهيم جديدة من نوعها، إلى جانب محال تجارية للأزياء و الخدمات، بالإضافة لأماكن ترفيهية مختلفة، ومسرح يعد الأول من نوعه فى المنطقة، وسيضم SPLANADA أيضًا أحدث مراكز بيع سوديك المبتكرة.

ويقام المشروع وسط بيئة معمارية حديثة تتضمن أعمالًا فنية ومساحات خضراء تضفي المزيد من التميز. كما يتضمن مركزًا رياضيًا ومنطقة للأطفال ومطاعم خارجية بالإضافة لساحة انتظار للسيارات تحت الأرض تتسع لـ 750 سيارة.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، يقول مهندس أيمن عامر، مدير عام سوديك: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق أحدث تجربة تسوق متكاملة في القاهرة الجديدة. ومن المتوقع أن يصبح SPLANADA المقصد المفضل في القاهرة الجديدة الذى سيوفر للزائرين تجارب ترفيهية متعددة و متميزة. و ذلك من خلال تعاوننا و شراكتنا مع أفضل المصممين، لتوفير تجربة ممتعة وفريدة للقاطنين والزائرين على حد سواء".

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نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة. سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com