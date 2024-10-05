مومباي، الهند، شاركت الخطوط السعودية في معرض "Spectacular Saudi" بالهند الذي نظّمته الهيئة السعودية للسياحة في مومباي، وامتد المعرض خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وشمل أنشطة ثقافية وترويجية متنوعة هدفت إلى التعريف بالسياحة السعودية وجلب ثقافتها المتنوعة إلى الهند.

وجاءت مشاركة "السعودية" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جلب العالم إلى المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما هدفت ومن خلال عرض منتجاتها وخدماتها المميزة، إلى تسليط الضوء على التجارب والفرص الفريدة التي تقدمها المملكة للضيوف حول العالم.

ومن جانبه، أكّد أرفيد فون زور موهلين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى السعودية: "دعمت مشاركتنا في "Spectacular Saudi” مع الهيئة السعودية للسياحة جهودنا ورؤانا المشتركة، ووفر لنا هذا المعرض منصة مميزة للتفاعل مع الضيوف من مختلف أنحاء العالم وعرض منتجاتنا وخدماتنا المتميزة لجمهور متنوع."

يشار إلى أن أولى رحلات "السعودية" إلى الهند في عام 1965، وكانت مومباي هي وجهتها الأولى لأكثر من خمسة عقود، حيث تشغل حاليًا 54 رحلة أسبوعيًا إلى 6 مدن هندية رئيسة، وبحلول عام 2030، تهدف "السعودية" إلى استقطاب 7.5 مليون زائر هندي سنويًا، مما يجعل الهند أكبر مصدر للسياح إلى المملكة العربية السعودية

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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