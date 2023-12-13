تعاقداتها تشمل 4 مولات لثلاثة مطورين بمساحة تأجيرية 100 ألف متر في التجمع والعاصمة وزايد

تدرس تطوير مشروعين تحت الإنشاء وتستهدف التوسع بالمحافظات والساحل خلال 2024



أطلقت شركة Space Tank لإدارة المنشآت التجارية والمراكز الخدمية، أعمالها في السوق المصري، وقد نجحت في تقديم الاستشارات والتطوير عن طريق تأجير ودراسة الوحدات التجارية داخل المشاريع واستقطاب توكيلات عالمية كبرى وأيضا العمل على تحليل ودراسة إحتياجات السوق المصرية وزيادة عوائد المشروع عن طريق التعاقد مع كبرى شركات التسويق وإقامة المعارض والعمل علي إنشاء مجموعة كبيرة ورائدة من المنشأت التجارية ومراكز التسوق والمدن الترفيهية في العديد من المشروعات والتجمعات السكنية التابعة لكبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري والأكثر شهرة على الإطلاق.

وكشفت الشركة أن تعاقداتها الحالية تشمل 4 مولات تجارية بإجمالي مساحة تأجيرية حوالي 100 ألف متر لصالح ثلاثة من كبار المطورين العقاريين في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشيخ زايد، بخلاف إدارة الملاهي والمناطق الترفيهية، كما تدرس حالياً تطوير مشروعين تحت الإنشاء لتحقيق أفضل استخدام حيث تقوم بإجراء الدراسات الكاملة للمشروعين، وتستهدف خلال 2024 التوسع في كافة المحافظات وفي الساحل الشمالي لاقتناص مشروعات جديدة بمساحات تجارية من 150 ألف متر إلى 200 ألف متر.

كما تعمل حالياً في تنفيذ عدد من التعاقدات الجديدة من حيث التطوير والعمل على مراجعة التصميمات الخاصة بمجموعة من المراكز التجارية في عدد من المشروعات في المحافظات والمدن، ولا سيما داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تميزت شركة Space Tank بقدرتها التطوير من خلال تأجيروبيع الوحدات التجارية واجتذاب أشهر وأفضل العلامات التجارية العالمية للمساهمة في إدارة مراكز تسويقية ترفيهية عالمية على أرض مصر.

وانفردت Space Tank بنجاحها الكبير وخبرات فريقها وكوادرها المتميزة في تقديم الاستشارات والتصميمات والإدارة لإنشاء أكبر وأفضل مدن الألعاب الحديثة داخل كبرى المشروعات والمدن الجديدة، حيث تتطلب مدن الترفيه والألعاب قدرات خاصة من حيث الاستشارات ومراجعة التصميمات ودراسة احتياجات السوق لتحقيق أعلى المعايير الدولية في إبداع بيئة ترفيهية مليئة بالنشاط والحيوية والمرح والمغامرة بأعلى درجات الجودة بداية من خطة التطوير وحتى الإدارة، حيث يمثل قطاع الترفيه أهمية قصوى للسوق المصري وعلامة مميزة وخطوة فارقة في نجاح التطوير العقاري، لذلك أولته Space Tank عناية خاصة.

وتعتزم Space Tank التوسع بأعمالها في العديد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات وشراكات عالمية رائدة في مجال الاستشارات العقارية وإدارة المنشآت التجارية والمراكز الخدمية والمدن الترفيهية، ولا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في تطوير مدينة "الملاهي" الشهيرة بالتجمع أمام District5.

ومن جانبه قال المهندس شادي سليم الرئيس التنفيذي لشركة Space Tank، إن الشركة تفتخر بما حققته من نجاحات خلال خطواتها الأولى داخل السوق المصري، وتعتزم تقديم المزيد من التميز والانفراد والعالمية في العمل على تطوير المزيد من المشروعات التجارية والترفيهية خلال الفترة المقبلة اعتماداً على خبراتها في اجتذاب أفضل الشركاء العالميين للتواجد داخل تلك المشروعات.

وكشف أن الشركة تمتلك رؤية توسعية ضخمة تعتمد على تحقيق أعلى معايير الجودة والتطور في مشروعاتها القائمة على تخطيطها ودراستها وتطويرها خلال الفترة الراهنة والتي لن يكون لها مثيل داخل السوق المصري، وسوف تنفرد بالكثير من الخدمات والمميزات التي ستكون هي الأولى من نوعها داخل السوق المصري، ولذلك فقد حرصت كبرى الشركات العقارية على التعاون والتعاقد مع Space Tank في كثير من

المشروعات.

وأوضح أن Space Tank تعمل مع عدد من كبار المطورين في المشاريع الحالية كما تعمل على تطوير مجموعة ضخمة ورائدة من أشهر المراكز التجارية ومع كبرى الشركات العقارية مثل City Edge – Emaar – New Hawai – EBNY- Melee- Sky Abu Dhabi – Orascom Investment Holding – Manage لإدارة المنشآت التجارية.

ولفت إلى أهمية التوسع بالتطوير العمراني وكذلك أعمال الشركة داخل مختلف محافظات مصر، ومنها على سبيل المثال محافظة كفر الشيخ ومختلف محافظات الدلتا وغيرها من المحافظات التي تميزت مؤخراً بارتفاع القيمة الشرائية وارتفاع مستويات الطلب على الوحدات التجارية الفاخرة، وذلك بالإضافة إلى التواجد الكبير للشركة في العاصمة الإدارية باعتبارها القوة العمرانية التنموية القادمة كأكبر مدينة متكاملة الخدمات التجارية والثقافية والترفيهية بعناية وتوجيهات الدولة.

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