العبار: يمثل المشروع نقلة جديدة ليس فقط في السوق المصري؛ ولكن في المنطقة ككل كونه مشروعاً استثنائياً نعمل على أن يكون وجهة راقية وحيوية بالساحل الشمالي المصري

علام: استطعنا من خلال المشروعات المشتركة مع السيد العبار أن نحول الرؤية إلى واقع

القاهرة،: أعلنت شركة إيجل هيلز العقارية عن توقيع عقد تنفيذ وإنشاء مع شركة حسن علام للإنشاءات، لتنفيذ أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمنطقة رقم 1 و2 ( (Views – Islandsبالمرحلة الأولى من مشروع Soul Luxury Beach Resort بالساحل الشمالي، وذلك في خلال مدة 960 يوم، وبإجمالي قيمة 1,970,240,005 جنيه مصري.

شهدت مراسم التوقيع حضور كل من السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية، والمهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.

يعد Soul Luxury Beach Resort أحد أفخم وأرقى المنتجعات على ساحل البحر المتوسط، حيث يُقام على مساحة 580 فدان في قلب أروع المناظر الطبيعية للشواطئ في العالم في الساحل الشمالي. ويحتوى على شاطئ ممتد بطول يزيد عن 1.5 كيلو متر وتصل مساحة الشاطئ إلى 300000 متر مربع. ويتميز مشروع Soul الفاخر بتخطيط غير مسبوق، حيث يضم مجموعة من المنازل الفريدة من نوعها، والتي تتمتع بإطلالات لا مثيل لها على البحر الأبيض المتوسط، والبحيرات الشاطئية، والمساحات الخضراء. كما يضم المشروع مجموعة من الأنشطة والتماثيل الفنية تحت المياه لأول مرة في منطقة الساحل الشمالي، بالإضافة للمرافق التي صممت لتعكس مفهوم المشروع بأكمله والذي يعيد تعريف مفهوم الراحة والاسترخاء.

صرح السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية: "سعيد بالتعاون مع اسم كبير مثل شركة حسن علام للإنشاءات الذي يتمتع بتاريخ حافل من الإنشاءات يشهد لها بالريادة والكفاءة. فمشروع Soul Luxury Beach Resort يمثل نقلة جديدة ليس فقط في السوق المصري؛ ولكن في المنطقة ككل كونه مشروعاً استثنائياً نعمل على أن يكون وجهة راقية وحيوية بالساحل الشمالي المصري". وأشار إلى أن الساحل الشمالي في مصر يمثل منطقة مميزة تستحق مشروعاً فريداً لا يوجد مثله في منطقة الشرق الأوسط بأكملها مثل مشروع Soul الذي يأتي نتاج مجهود غير مسبوق من عمالقة التخطيط والتشييد والتصميم عالمياً ليجمعهم هدف واحد وهو منح العملاء حياة ذات أجواء يصعب أن يوجد مثلها في أي مكان في العالم.

وأضاف العبار أن الاستثمار في هذا المشروع جاء انعكاساً لإيمان الشركة بأهمية الاستثمار في تطوير منطقة الساحل الشمالي المصري، وكذلك رؤيتها في النهوض بقطاع الفنادق والضيافة من خلال تطوير مشروعات تتسم بأعلى وأرقى مستويات التصميم والتنفيذ بما يضمن تعزيز وضع مصر كوجهة للسياحة الترفيهية في الشرق الأوسط. واستكمل مؤكداً على أن الشركة تعمل جاهدة لمساندة المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا الملف.

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "فخورون بشراكتنا مع السيد محمد العبار، والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات رائدة، وسلّطت الضوء على الإمكانات الهائلة التي تحملها مثل هذه الشراكات بين قادة الصناعة خاصةً حين تتوحد الرؤية حول هدفٍ مشترك. لقد عززت رحلتنا المشتركة التزامنا بالابتكار والتميز والرؤية الجماعية التي تواصل تشكيل مستقبل البناء والتطوير".

وأضاف: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حققا شركة حسن علام للإنشاءات والسيد العبار إنجازات هائلة، مما يبرز تعاونهما طويل الأمد والذي يتمثل في العديد من المشروعات المشتركة. معًا، تمكنّا من تحويل الرؤية إلى واقع، تاركين إرثًا دائمًا للأجيال القادمة.

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