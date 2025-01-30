القاهرة: أعلنت شركة Souhoola عن إنجاز جديد في مسيرتها لتعزيز الأمن الرقمي بحصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 في مصر، مما يؤكد التزامها بتوفير حماية شاملة للبيانات وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وقال "أحمد الشنواني" المدير التنفيذي لشركة "سهولة" ان حصولنا على هذه الشهادة يعكس إستراتيجتنا في تعزيز الأمان الرقمي حيث يضيف الإصدار PCI DSS v4.0.1 مزيداً من معايير الأمان لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية بفاعلية أكبر.

كما تؤكد الشهادة على الالتزام المتزايد بأعلى المعايير الدولية والتزامها بتلبية متطلبات الأمن الرقمي عالميًا، مما يضمن بيئة آمنة في كافة منتجاتها الرئيسية.

وتضع Souhoola بهذا الإنجاز أساسًا متينًا لمواجهة تحديات الأمان المستقبلية، مما يعزز مكانتها في دعم الحلول المالية.

تعد شهادة PCI DSS v4.0.1 واحدة من أهم المعايير الدولية في مجال تأمين البيانات، حيث تقدم مستويات أعلى من الأمان والفاعلية في حماية المعلومات الحساسة.

ويؤكد حصول سهولة على هذه الشهادة، التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرقمي، وضمان بيئة آمنة لمستخدمي خدماتها ومنتجاتها الرئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سهولة" هي شركة تمويل استهلاكي تأسست عام 2019، وتهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. تسعى الشركة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة عملائها من خلال توفير خدمات تسهّل الوصول إلى المنتجات المالية.

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