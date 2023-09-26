



مذكرة التفاهم تعكس استدامة الشراكة الراسخة بين مجموعة بوتيك ومجموعة "Sommet Education"

تركيز أوجه التعاون حول إعداد البرامج التدريبية والتوظيف والتدريب الميداني.

توقيع الرئيسين التنفيذيين للشركتين على مذكرة التفاهم على هامش فعاليات "قمة مستقبل الضيافة" في أبوظبي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة بوتيك شركة الضيافة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "Sommet Education" التعليمية، وهي شبكة عالمية رائدة تضمّ أبرز المؤسسات مثل كليات إدارة أعمال الضيافة السويسرية الأصل ومعهد غليون للتعليم العالي جنباً الى جنب مع مدارس إدارة الفنادق وفنون الطهي.

وتعمل مجموعة بوتيك على توفير تجربة ضيافة سعودية فريدة من نوعها ، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات السياحية الثقافية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يتركّز التعاون بين مجموعة بوتيك ومجموعة "Sommet Education" حول ثلاثة مجالات رئيسية هي: إعداد البرامج التدريبية والتوظيف والتدريب الميداني.

تهدف مذكرة التفاهم الموقّعة الى استقطاب أبرز المواهب محليا ودوليا في هذا المجال للانضمام لفريق عمل مجموعة بوتيك. كما سيتم إعداد برامج تدريبية ميدانية للطلاب لتمكينهم من الحصول على خبرة عملية مباشرة واكتساب مهارات احترافية ومن شأن ذلك أن يسهم بدوره في إنشاء شبكة من المواهب واستقطاب نخبة من الطلاب.

وقد وقّع مارك دي كوتشينيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيك و بينوا إتيان دومينجيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Sommet Education" التعليمية على مذكرة التفاهم في 26 سبتمبر 2023 على هامش فعاليات "قمة مستقبل الضيافة" التي تمّ تنظيمها في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة بوتيك هي الراعي البلاتيني لـ "قمة مستقبل الضيافة"، وهي منصّة عالمية تستقطب نخبة من أبرز صنّاع القرار في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة، لتبادل المعرفة والنظر في مجالات التعاون والشراكات المحتملة.

وفي هذه المناسبة، قال مارك دي كوتشينيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيك:"الشراكة مع مجموعة Sommet Education التعليمية تعتبر خطوة مهمة تتوافق مع توجهنا في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الكفاءات من الشباب وخلق روح الإبداع لدى المواهب السعودية القادرة على قيادة مستقبل الضيافة وتعزيز مكانته العالمية وذلك عن طريق برامجهم التدريبية عالية المستوى في مجالات ادارة الضيافة وفنون الطهي."

ومن جانبه، قال بينوا إتيان دومينجيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Sommet Education": "نتطلع لتوسيع نطاق التعاون مع مجموعة بوتيك، الرائدة في مجال الضيافة.، حيث يعزز هذا التعاون إمكاناتنا في إحداث تغييرات ابتكارية في آليات تطوير الكفاءات في قطاع الضيافة. ونسعى لرفع مستوى الإنجاز لأجيال القادة الحاليين والمستقبليين من خلال برامج تشاركية تجمع بين خبرتنا وكفاءات مجموعة بوتيك."

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على رغبة الطرفين بتوسيع نطاق التعاون في إطار هذه الشراكة المثمرة. وكانت مجموعة بوتيك قد تعاونت في السابق مع مجموعة "Sommet Education" التعليمية لتنظيم برنامج "مضياف"، وهو برنامج متخصّص في مجال الضيافة يتمحور حول الفنادق الفاخرة وطرق الحفاظ على التراث الثقافي وإعادة إحيائه وكيفية توفير تجارب فائقة الفخامة. وقد شارك فيه أكثر من 70 موظفاً من موظفي المجموعة.

المزيد من المعلومات حول مجموعة بوتيك متوفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الوسم @Boutiquegroupsa والموقع الإلكتروني https://boutiquegroup.com/

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حول مجموعة بوتيك:

مجموعة بوتيك هي شركة ضيافة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير القصور التاريخية والثقافية وإدارتها وتشغيلها في المملكة العربية السعودية لتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني النابض بالحياة والثقافة الأصيلة للمملكة وتقديم تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها. وتُجسّد المجموعة التزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير القطاعات الواعدة في المملكة والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.

الموقع الإلكتروني: https://boutiquegroup.com/.

مواقع التواصل الاجتماعي: @Boutiquegroupsa