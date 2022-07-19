ويتضمن ذلك جوائز من TrustRadius وThe Stevie Awards وThe Govies

دبي، الامارات العربية المتحدة : أعلنت شركة SolarWinds (NYSE:SWI) اليوم، وهي مزود رائد لبرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات البسيطة والقوية والآمنة، أنها قد حصلت على تقدير من العملاء ومحترفي تكنولوجيا المعلومات وقادة الصناعة، وذلك على مجموعة منتجاتها الخاصة بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وعلى الإنجازات المؤسسية التي حققتها في النصف الأول من عام 2022.

وقد صرح روهيني كاستوري، كبير مسؤولي المنتجات في SolarWinds قائلاً: "يشرفنا ويسعدنا أن نحظى بتقدير العملاء وتقدير المجتمع الأوسع نطاقاً لتكنولوجيا المعلومات نتيجة لمعرفتنا القوية بالصناعة واتساع نطاق منتجاتنا التكنولوجية التي تمتد من الأمن وقواعد البيانات إلى الخدمات التي تديرها تكنولوجيا المعلومات". "وتعتبر الجوائز شهادة على جهودنا على مدى الأشهر الستة الماضية والتزامنا الثابت بتقديم أفضل برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات في فئتها."

جائزة الشركات لـ SolarWinds:

تم تقدير الرئيس والمدير التنفيذي سودهاكار راماكريشنا لقيادته عملية الابتكار الإلكتروني الهادف في صناعة تكنولوجيا المعلومات وللشركة من قِبل 2022 MeriTalk’s Cyber Defenders Awards.

جوائز الصناعة لـ SolarWinds:

فازت SolarWinds بثلاث جوائز Stevie® Awards، والتي تكرم وتُحدث تقديرًا عامًا للإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. فازت الشركة في المناطق والفئات التالية:

The American Business Awards®

نظام بناء الجيل التالي من SolarWinds فاز بالجائزة البرونزية في فئة Technical Innovation of the Year

Asia-Pacific Stevie Awards

فازت SolarWinds بالجائزة البرونزية في الابتكار والإنجاز في فئة Innovation and Achievement in the Product Innovation Database Performance Analyzer (DPA)

فازت SolarWinds بالجائزة البرونزية في فئة Excellence in Innovation in Technology Industries الخاصة بـ DPA

قامت اتجاهات قواعد البيانات والتطبيقات Database Trends and Applications(DBTA) باختيار SolarWinds لجائزتها DBTA 100 2022: الشركات الأكثر أهمية في البيانات. تعرض DBTA 100 الشركات الاستشرافية التي تعمل على تحسين وتوسيع التقنيات والعمليات الحالية لمساعدة عملائها على استخدام البيانات بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، تم منح SolarWinds حلول مراقبة البيانات للعام في جوائز اكتشافات البيانات Data Breakthrough Awards.

قمة وجوائز الإستراتيجيين السيبرانيين والتي تستضيفها CXO Insight ME، وهي واحدة من أكثر الفعاليات المرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، منحت SolarWinds جائزة أفضل مزود لأمن الشبكات Best Network Security Vendor.

Security Today® قامت بمنح SolarWinds جائزتين جوائز جوفيز للأمن الحكومي Govies Government Security Awards: منتج SolarWinds® Network Configuration Manager (NCM) فاز بالجائزة البلاتينية في فئة أمان الشبكات، ومنتج SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) حصل على الجائزة الذهبية في فئة حلول المراقبة.

فازت SolarWinds بجائزة ذهبية لـ Serv-U<416>®</416> لخوادم بروتوكول نقل الملفات في فئة FTP وEmail وNetwork Connectivity لعام 2022جوائز Visual Studio Magazine Readers Choice.

جوائز المستخدم لـ SolarWinds:

منذ عام 2016، جوائز TrustRadius® Top-Rated Awards والمصنفة الأعلى تقييمًا أصبحت هي المعيار الصناعي للاعتراف غير المتحيز بالمنتجات التكنولوجية الموجهة لمؤسسات الأعمال، وتستند الجائزة بالكامل على ملاحظات وتقييمات العملاء. قامت تراست راديس TrustRadius باختيار تسع منتجات لـ SolarWinds لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM) عبر 21 فئة لتكون تلك المنتجات هي الفائزة الأعلى تقييماً بجائزة 2021.

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حول SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) هي مزود رائد لبرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات البسيطة والقوية والآمنة المصممة لتمكين العملاء من تسريع تحولهم الرقمي. توفر حلولنا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم - بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو تعقيدها - رؤية شاملة وموحدة لبيئات شبكات اليوم الحديثة والموزعة والهجينة. نحن نعمل باستمرار مع محترفي التكنولوجيا - المتخصصين في خدمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في DevOps و SecOps، ومسؤولي قواعد البيانات (DBAs) - لفهم التحديات التي تواجههم في الحفاظ على البنية التحتية وتطبيقات وبيئات تكنولوجيا المعلومات عالية الأداء وعالية الإتاحة. إن الرؤى التي نحصل عليها منهم، في أماكن مثل مجتمعنا THWACK ، تسمح لنا بمعالجة احتياجات العملاء الآن وفي المستقبل. لقد أدى تركيزنا على المستخدم والتزامنا بالتميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات الهجينة من البداية إلى النهاية إلى تأسيس SolarWinds كشركة رائدة في جميع أنحاء العالم في حلول القابلية للمراقبة وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات وإدارة قواعد البيانات. تعرف على المزيد اليوم على www.solarwinds.com.

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