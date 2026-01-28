دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Softeon، المزوّد الوحيد من المستوى الأول (tier-1) لنظام إدارة المستودعات (WMS) المتخصّص حصريًا في تحسين أداء التخزين والتنفيذ بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، عن اختيارها من قِبل شركة "أرامكس"، المزوّد العالمي الرائد لحلول النقل والخدمات اللوجستية، لتكون منصّتها الاستراتيجية في إدارة المستودعات. وبموجب هذا التعاون، ستقوم "أرامكس" بتطبيق نظام Softeon لإدارة المستودعات عبر أكثر من 70 منشأة تشغيلية تابعة لها في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

تؤكّد هذه الشراكة التزام "أرامكس" بتعزيز تركيزها على العملاء، من خلال تحسين الرؤية التشغيلية، ورفع مستويات الكفاءة، وزيادة قدرات التوسّع عبر شبكة مستودعاتها.

وبفضل نظام Softeon المتقدّم لإدارة المستودعات، والذي يتضمّن خصائص مدمجة مثل إدارة الفوترة وإدارة القوى العاملة، ستُعزّز "أرامكس" قدرتها على خدمة العملاء في قطاعات متنوّعة، وتحسين عمليات التنفيذ المعقّدة، وتلبية الطلب المتزايد من قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والطاقة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة الموجّهة للمستهلكين.

في هذا الصدد، قالت فرانسواز روسو، الرئيسة التنفيذية للتكنولوجيا في "أرامكس": "تعكس شراكتنا مع Softeon التزام أرامكس الراسخ بالاستثمار في أفضل الحلول التقنية التي تُقدّم قيمة ملموسة لعملائنا الكرام إنّ السرعة التي تتيحها Softeon في الدخول إلى السوق، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL)، ستُساعدنا على تشغيل مواقع جديدة وضمّ عملاء جدد بسرعة أكبر، بما يوفّر قيمة فورية خلال أيام بدلاً من أسابيع."

بدوره، قال جيم هوفلين، الرئيس التنفيذي لشركة Softeon:" نعتزّ ونفتخر بالشراكة مع أرامكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. تُعزّز هذه الشراكة نموّنا المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُسلّط الضوء على قدرات نظام إدارة المستودعات (WMS) المتخصّص في خدمات الطرف الثالث (3PL)، والذي يتميّز بخصائص متقدّمة تشمل الفوترة وإدارة القوى العاملة ونظام تنفيذ العمليات داخل المستودع (WES)، مما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة في البيئات التشغيلية ذات الحجم الكبير."

من خلال دمج قدرات Softeon الرائدة في مجال أنظمة إدارة المستودعات (WMS) مع شبكة "أرامكس" العالمية وخبرتها العريقة، تستعدّ المؤسّستان لدفع عجلة الابتكار، وتحسين تجارب العملاء، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل عمليات سلاسل الإمداد.

نبذة عن Softeon

شركة Softeon متخصّصة في توفير أنظمة إدارة المستودعات (WMS)، وتُركّز حصريًا على تحسين عمليات التخزين والتنفيذ. وعلى مدى أكثر من عقدَين من الزمن، ساعدت Softeon عملاءها على تحقيق أفضل أداء تشغيلي في عمليات التنفيذ داخل المستودعات. ومن خلال الاستثمار المستمرّ في البحث والتطوير، تبتكر الشركة حلولًا برمجية قادرة على معالجة أكثر تحدّيات المستودعات تعقيدًا. وتضع Softeon نتائج العملاء في صميم أولوياتها، مع سجلّ تنفيذ ناجح 100%. وتؤمن الشركة بأنّ قادة المستودعات لا يجب أن يكتفوا بحلول تقنية موحّدة تُناسب الجميع، بل بحلول مرنة تُلبّي احتياجاتهم التشغيلية الفعلية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.softeon.com.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب. وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة. واستجابة للمخاوف البيئية ولمواجهة التغير المناخي، نهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

