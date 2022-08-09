سيمكّن المكتب الجديد شركة Snap من تلبية احتياجات المستخدمين ودعم شركائها المحليين

الدوحة، قطر: بهدف توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقعت شركة Snap Inc مذكرة تفاهم مع مكتب الاتصال الحكومي في قطر لافتتاح مكتب جديد في الدوحة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار جهود Snap الرامية لدعم مجتمعها النشط والشركات المحلية في قطر ومنحهم فرصاً قيّمة. كما يعكس التزام الشركة بالعمل عن كثب مع شركائها المحليين ودفع عجلة تطوير المشهد الرقمي في قطر.

ويشهد مجتمع مطوري المحتوى في قطر نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين حيث برز العديد من المطورين المحليين والمقيمين العرب. وترى Snap من خلال ذلك فرصة كبيرة لدعم منظومة مطوري المحتوى في قطر وتسليط الضوء على أعمالهم وابتكاراتهم المتميزة.

وقال حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc في الشرق الأوسط: "يتمتع تطبيق Snapchat بنسبة تفاعل مرتفعة بين مستخدميه في قطر، ويسرني الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في الدوحة ليساهم بتوسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا شك أن هذه الخطوة تمثل دلالة على دعمنا المتواصل لتطوير المشهد الرقمي المتنامي في قطر. وسيتيح لنا المكتب الجديد تقديم أفضل الخدمات لمجتمع Snapchat المحلي من مستخدمين ومطوري المحتوى والشركاء، والاستثمار في شراكات جديدة مع المطورين لتوفير المزيد من الفرص ودفع عجلة التحول الرقمي في قطر".

من جهته قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي: "تحتل دولة قطر اليوم مكانة بارزة في المنطقة والعالم على العديد من الأصعدة، فهي موطن لكبرى الشركات ورواد الأعمال والمبدعين، وصانعو المحتوى الرقمي المبدعون ليسوا استثناءً. ولا شك في أن ذلك هو ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي دائماً ما توجه بتوفير منظومة جاذبة. ويسعدنا أن نرحب بتأسيس شركة Snap Inc. حضوراً لها في دولتنا لتساهم في إثراء وتنوع مشهد صناعة المحتوى هنا، ولتنضم إلى مصاف الشركات العالمية التي انتقت الدوحة مقراً لتوسعة أعمالها في المنطقة."

وسيشرف فريق القيادة لشركة Snap Inc في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إدارة المكتب ويعتزم توظيف فريق عمل لإدارة العمليات المحلية.

#بياناتشركات

- انتهى -