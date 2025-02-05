أبوظبي، أعلن صندوق Smpl Fund I، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 10 ملايين دولار أطلقته Smpl Holdings، عن استثمار استراتيجي بقيمة 250,000 دولار في عدة شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ضمن محفظة Qora71.

يركز صندوق Smpl Fund I على دعم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حيث يوفر رأس المال الأولي بالإضافة إلى الدعم الاستراتيجي لتسريع نمو الشركات الناشئة.

Qora71، وهو تجمع استثماري ومشارك في برنامج Hub71 لدعم الشركات التكنولوجية، يتيح للمستثمرين المعتمدين الفرصة للاستثمار على أساس كل صفقات أحادية على حدة، دون التزامات أو رسوم دنيا. وتشمل محفظة الإستثمار أكثر من 50 شركة تكنولوجية، مع تركيز قوي على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

ومن بين الاستثمارات الأخيرة لـ Qora71 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Basetwo AI وzypl.ai وAbwab.ai وautone وBiosapien وAlgooru، مما يعكس تزايد أهمية المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعرب محمد أبو الشيخ، الشريك المؤسس لـ Smpl Holdings، عن حماسه قائلاً: "كرواد أعمال متسلسلين من الجيل الثاني، نحن نتفهم التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة. صندوق Smpl Fund I لا يقتصر على توفير رأس المال فحسب – بل نحن ملتزمون بتقديم قيمة استراتيجية وتسريع نجاح شركات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف: "نرى في Qora71 الشريك المثالي لتوجيه تمويلاتنا وخبراتنا الاستراتيجية، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي حيث يتمتع فريقنا بخبرة عميقة في بناء وتوسيع منصات مختلفة في هذا المجال."

تعد Smpl Holdings مستثمرًا ومشغلًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهي ملتزمة بتشكيل مستقبل هذا القطاع. ومن خلال صندوق Smpl Fund I، تركز الشركة على دعم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حيث لا تقدم التمويل فحسب، بل أيضًا الخبرة الاستراتيجية القيمة.

ويعد محمد أبو الشيخ، الشريك المؤسس لـ Smpl Holdings، رائد أعمال متسلسل يتمتع بخبرة واسعة في بناء وتوسيع الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وبفضل خبرته في مجال الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها، كان لمحمد تأثير كبير في خلق بيئة تزدهر فيها الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من خبرته إدارة الشركات وتمكينها من النجاح في سوق تنافسي.

وأعرب المتحدث بإسم شركةQora71 عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن سعداء بإنضمام Smpl Fund إلى قائمة مستثمرينا الاستراتيجيين، حيث ستضيف خبرتهم الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قيمة هائلة إلى محفظتنا، مما يتيح لشركاتنا الناشئة الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والشركاء والمستثمرين."

مع هذا الاستثمار، يواصل صندوق Smpl Fund I مهمته في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة والمساهمة في نمو القطاع التكنولوجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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