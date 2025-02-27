القاهرة، أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تحقيق إنجازًا غير مسبوق كونها أول مطور عقاري في مصر يحصل على شهادة SmartScore البلاتينية وهي أعلى فئة من الشهادات المُقدمة من مؤسسة WiredScore العالمية، عن مقرها الرئيسي في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد، الذي يعد أفضل مبنى في فئة المباني الذكية. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تطوير المباني الذكية، حيث تقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين تطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتحقيق الكفاءة من حيث الطاقة والتكلفة، وتوفير التكنولوجيا المبتكرة، لتضع بذلك معيارًا جديدًا في سوق العقارات المصري.

وتُعد شهادة SmartScore، الصادرة عن مؤسسة WiredScore المتخصصة في تقييم المباني وقياس مدي استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة بها، معيار عالمي رائد للمباني الذكية، تركز الشهادة على التكامل التكنولوجي، والبنية التحتية الرقمية، وكفاءة التشغيل، وتجربة المستخدم. وتساعد هذه الشهادة المعترف بها دوليًا في تصميم وتطوير مبانٍ تعتمد على أحدث الحلول الذكية، مما يضمن للمستخدمين بيئة متكاملة تُسهم في تعزيز الإنتاجية، والراحة، والاستدامة. ويؤكد حصول شركة تطوير مصر على هذه الشهادة مدى التزامها بالابتكار والتطور المستدام، والحفاظ على مكانتها الريادية كإحدى أولى الشركات التي تركز على تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية في مصر.

نجاح تطوير مصر يعكس سنوات من الالتزام في إنشاء المباني التي تتميز بالاستدامة والراحة والابتكار التكنولوجي. يتميز مقر أركان في عدة مجالات رئيسية بما في ذلك مراقبة الأداء فيما يتعلق بتطبيق معاييرالاستدامة، الرفاهية والراحة، التميز التشغيلي، إدارة البيانات والأمن.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قائلاً: "منذ تأسيس شركة تطوير مصر في عام 2014، ونحن نعمل على تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، من خلال استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة والمتقدمة، وذلك لتقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، وهذا انعكس على أننا تمكنا أن نصبح أول مطور عقاري في مصر يحصل على شهادة SmartScore البلاتينية من مؤسسة WiredScore العالمية لمقرنا الرئيسي في أركان. وتعد هذه الخطوة بمثابة استكمال لجهود الشركة في التحول الى الاستدامة المؤسسية وتطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وهذا ما نتطلع إليه أن نكون دائما في مقدمة الشركات الرائدة في مجال الاستدامة في مصر".

من جانبه، علّق جون هيلارد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في WiredScore قائلًا: "إن المقر الرئيسي لشركة تطوير مصر في أركان يعكس ريادة حقيقية في مجال الابتكار والاتصال الرقمي. هذه الشهادة تعكس الإمكانيات التكنولوجية والذكية المذهلة التي يتمتع بها المبنى، مما يتيح للمستخدمين بيئة جاهزة للمستقبل."

قامت شركة تطوير مصر منذ تأسيسها عام 2014 بتبني مفهوم الابتكار كركيزة أساسية في استراتيجيتها، حيث نحرص على تقديم قيمة مضافة لعملائها، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية لتقديم حلول مبتكرة في التطوير العمراني الذكي. ومن هذا المنطلق، طورت الشركة بنية تحتية مستدامة وذكية، لضمان إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة تدعم إنترنت الأشياء، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في قطاع المدن الذكية.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل تطوير مصر تماشي مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث أجرت دراسة شاملة لحساب البصمة الكربونية لمقرها الرئيسي ومشروعها الرائد المونت جلاله بالعين السخنة، واضعة خطة طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 42% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. ويؤكد هذا التوجه التزام الشركة بتطوير منتجات عقارية أكثر استدامة، وخلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.

وعلى مدار عشر سنوات، أثبتت تطوير مصر ريادتها في تطوير مفهوم التنمية العمرانية، معتمدة على أحدث الحلول التكنولوجية المستدامة والذكية، لتساهم في بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للقطاع العقاري في مصر.

نبذة عن شركة تطوير مصر

تطوير مصر ھي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2014، ويعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية، بالإضافة إلى رؤية طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة حيث تحرص الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساھمیها وشركائها. تحتوي المحفظة الاستثمارية لتطوير مصر على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية باستثمارات تتعدى 5 مليار دولار أمريكي. وتقع ھذه المشروعات في منطقة البحر الأحمر: مشروع "المونت جلالة" الحائز على جوائز عالمية متميزة في مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع "فوكا باي" ومشروعي "دي باي" و "سولت"، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع "بلومفیلدز" وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، ويتضمن منطقة تعليمية، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع "ريفرز"، في الشيخ زايد الجديدة، وبذلك تمكنت شركة تطوير مصر من وضع بصمتها في جميع الأماكن الإستراتيجية في السوق العقاري المصري. وفیما یتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها تطوير مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الأعوام الماضية في خلق جودة حياة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا: www.tatweermisr.com

نبذة عن مؤسسة WiredScore

WiredScore هي الجهة المسؤولة عن شهادتي WiredScore وSmartScore، وهما نظامان دوليان معترف بهما لتقييم الاتصال الرقمي والمباني الذكية في قطاع العقارات، حيث يساعدان المطورين والمالكين على تصميم وترويج مبانٍ تتمتع بقدرات رقمية متطورة وإمكانيات ذكية عالية.

باعتبارها رائدة في تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في قطاع العقارات، تقوم WiredScore بتقييم واعتماد وتحسين الاتصال الرقمي والتكنولوجيا الذكية في المباني السكنية والإدارية على نطاق عالمي، لضمان توفير بنية تحتية من الطراز الأول تلبي احتياجات الشركات والأفراد للنمو والازدهار.

تأسست WiredScore في عام 2013 بالشراكة مع العمدة مايكل بلومبرغ ومدينة نيويورك. ومنذ ذلك الحين، توسعت عملياتها عالميًا استجابةً للطلب المتزايد على أنظمة تقييم الاتصال الرقمي، حيث تعمل في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع أكثر من 1,000 عميل في قطاع العقارات.

وقد التزمت حتى الآن أكثر من 1 مليار قدم مربع (93 مليون متر مربع) من المساحات التجارية والسكنية بالحصول على شهادة WiredScore، مما يؤثر على حياة 9 ملايين شخص في أكثر من 40 دولة.

لمزيد من المعلومات حول WiredScore وSmartScore أو للعثور على المباني الحاصلة على شهادة WiredScore، يُرجى زيارة wiredscore.com.

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