(عمّان، الأردن ): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توسيع شراكتها مع طيران SmartLynx ، لتمتد خلال موسم الشتاء القادم عبر عدة خطوط خدمة لتشمل 28 فحصاً.

وكجزء من هذه الشراكة، ستكرس "جورامكو" خبراتها وخدمات الصيانة لديها لتعزيز علاقتها طويلة الأمد مع طيران SmartLynx، ولتوسيع نطاق تغطية الفحص الثقيل لتشمل طائرات A330 وA320 وB737. وتم توقيع الاتفاقية في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO Europe 2024، مما يعزز تعاون الطرفين لسنوات قادمة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا تجديد تعاوننا مع طيران SmartLynx، الأمر الذي يبرهن مجدداً على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا بنا، والتي تدفع بشراكاتنا نحو الأمام باستمرار، متطلعين لتعميقها وتوسيعها على نحو أكبر في المستقبل."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيرانSmartLynx ، إدفيناس ديمينيوس: "الموثوقية هي المفتاح الأساسي ضمن قطاع التأجير الشامل لخدمات الطيران والعمليات اللوجستية ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين)، واختيار الشركاء المناسبين أمر بالغ الأهمية لنجاحنا. لقد أثبتت جورامكو أنها شريك يمكن الاعتماد عليه، ولدينا توقعات كبيرة لتعاوننا في المستقبل."

نبذة عن "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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