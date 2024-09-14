بهدف تقديم خدمات إخلاء جوي طبي أكثر فعاليّة وكفاءة، وقّعت شركة ريسبونس بلس ميديكال مذكرة تفاهم مع شركة SkyAngels للإسعاف الجوي، وهي شركة متخصّصة في تقديم خدمات النقل الطبي الطارئ وتتخذ من المملكة المتّحدة مقراً لها. وبدورها تعدّ ريسبونس بلس ميديكال أكبر مزوّد لخدمات الرعاية قبل دخول المستشفى وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي شركة تابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ح.

وكجزء من مذكرة التفاهم، اتفقت ريسبونس بلس ميديكال وSkyAngels على التعاون في خدمات الإسعاف الجوي العالمية من خلال الاستفادة من طائرات SkyAngels ذات الأجنحة الثابتة والدوارة في جميع البلدان التي تعمل فيها ريسبونس بلس ميديكال، بما في ذلك 135 طائرة خفيفة و20 طائرة متوسطة و20 طائرة ثقيلة و146 طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى طاقم طبي وفريق أمن شخصي على مدار الساعة لدعم الإخلاء الجوي الطبي. كما ستوفر SkyAngels تدريباً لمسعفي شركة ريسبونس بلس ميديكال في منشآتها في مطار نورويتش الدولي.

ومن جانبها، ستدعم ريسبونس بلس ميديكال شركة SkyAngels باعتبارها مزوّد الخدمة المفضل لديها لخدمات الإسعاف الجوي في جميع أسواقها التشغيليّة، وستوفر لها خدمات الإعادة العالميّة والداخليّة المطلوبة من قبل مرضاها أو عملائها. ومن الجدير بالذكر أن شركة SkyAngels رشحت ريسبونس بلس ميديكال كمزوّد الخدمة المفضل لديها لخدمات الإسعاف الأرضي ودعم المسعفين في الشرق الأوسط أيضاً.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "باعتبارنا الشركة الرائدة في مجال الرعاية الطبية ما قبل دخول المستشفى وخدمات الطوارئ الطبيّة في المنطقة، نعتقد أن تنويع أنشطتنا في مجال الإخلاء الجوي الطبي هو تقدّم طبيعي. إن مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع شركة SkyAngels للإسعاف الجوي، التي أثبتت خبرتها في هذا المجال، هي خطوة مهمة في نهج التطوير. وبالتعاون مع SkyAngels، تهدف شركة ريسبونس بلس إلى تقديم أفضل خدمات الإخلاء الجوي الطبي وأكثرها كفاءة وسرعة لعملائنا في مختلف القطاعات".

وبدوره عقّب ديفيد بولو ماركس، الرئيس التنفيذي لشركة SkyAngels: "على مرّ السنين، أصبحت SkyAngels الشريك المفضل للإخلاء الطبي في جميع أنحاء أوروبا والهند. هدفنا هو تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط، مع خدمة العملاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات، التي تعتمد علينا في مخاطر السفر وإدارة الأزمات والامتثال لواجب الرعاية. إن مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزّز حضورنا في السوق في الشرق الأوسط وتقدّم حلول إخلاء طبي فعّالة وفي الوقت المناسب".

وكجزء من مذكرة التفاهم، سيتمكن المرضى من الوصول إلى خدمات النقل الجوي الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونقّالات الطيران، ومرافقة المسعفين المدربين، وتنسيق إجراءات دخول المستشفى، وتسهيل العلاج في نقطة او دولة الوصول.

تقدّم وحدة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لشركة ريسبونس بلس ميديكال خدمات نقل طبي جوي استثنائيّة، حيث توفر حلولاً مثاليّة لنقل المرضى من سرير إلى سرير مدعومة بأسطول عالمي المستوى وفرق طبيّة مدربة تدريباً عاليّاً. ويشمل ذلك الإرجاع الطبي الجوي والعودة إلى الوطن، سواء محليّاً أو دوليّاً، بالشراكة مع مقدميّ خدمات الطيران.

تتوفر خدمة ريسبونس بلس ميديكال للإسعاف الجوي على مدار الساعة، 365 يوماً في السنة، وهي مجهزة بأحدث نظم نقل، والذي يتميّز بقدرات مدمجة للأكسجين والشفط والطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات الرعاية الحرجة. كما تقدّم ريسبونس بلس ميديكال خدمات الإسعاف الجوي لكبار الشخصيات على متن طائرة تشالنجر المجهزة بوحدة العناية المركزة ، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ الطبية بالمروحيات (HEMS) لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة وكذلك للاستجابة لحالات الطوارئ الأخرى.

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