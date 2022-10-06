دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100٪ من Sky Fund I Irish, Ltd والشركات التابعة لها ("Sky Fund I "). ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة.

وتمتلك Sky Fund I و التزمت بامتلاك 36 طائرة مؤجرة لـ 14 عميلاً من الخطوط الجوية في 11 دولة. وتمثل الطائرات المزودة بأحدث التكنولوجيا أكثر من 90٪ من المحفظة المستحوذ عليها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا الاستحواذ على هذه المحفظة الفريدة من الطائرات الموفرة للوقود والمزودة بأحدث التكنولوجيا والمؤجرة لـ 14 شركة طيران، بما في ذلك ستة عملاء من خطوط جوية جديدة لشركة دبي لصناعات الطيران. وستسمح لنا هذه الصفقة بمواصلة مسيرة نمونا وزيادة نسبة أصول التكنولوجيا الجديدة في محفظتنا. وتتمتع دبي لصناعات الطيران بسجل حافل بالنجاح في دمج عمليات الاستحواذ في أعمالنا، ونتطلع إلى علاقات إضافية مع عملائنا الحاليين وكذلك خطوط الطيران الجديدة".

وسيتم تمويل الصفقة عبر موارد داخلية ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2022 بموجب استلام الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقد حصلت دبي لصناعات الطيران على الاستشارات الخاصة بهذه الصفقة من شركتي Freshfields Bruckhaus Deringer LLP وKPMG.

البيانات التطلعي

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"يتوقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتعكس هذه البيانات التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. وقد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية عن تلك المتضمنة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

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نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتضم قسمين رئيسيين: دبي لصناعات الطيران كابيتال ودبي لصناعات الطيران للهندسة. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 450 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار. بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

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