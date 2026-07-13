دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكدت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) رسمياً أن المركبات التي لفتت الأنظار في شوارع دبي خلال الأسابيع الماضية كانت تستعرض تقنية نظام الركن الذكي فائق الذكاء (Super Intelligent Valet Parking - SIVP)، وهي إحدى تقنيات القيادة المساعدة المتقدمة التي تستعد الشركة لإطلاقها قريباً في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الإعلان بعد موجة واسعة من التكهنات التي أثارتها مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت مركبات أومودا وجايكو وهي تنفذ مناورات ركن دقيقة خلال درجات الحرارة المرتفعة في صيف دبي. وأكدت الشركة أن التقنية تخضع حالياً لبرنامج مواءمة مع متطلبات السوق الإماراتي تمهيداً لإطلاقها الرسمي، لتصبح دولة الإمارات أول سوق في منطقة الشرق الأوسط تستقبل هذه التقنية، على أن يبدأ طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري على جايكو J7.

الظهور المتكرر في شوارع دبي يواصل إثارة الاهتمام

منذ انتشار مقاطع الفيديو الأولى مطلع الصيف، واصلت مركبات أومودا وجايكو ظهورها في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التجارية، ومراكز التسوق، والمناطق المحيطة بالمطار، والطرق الرئيسية، ما أثار اهتماماً واسعاً بين السائقين، والمهتمين بالتكنولوجيا، ومراقبي قطاع السيارات.

وأظهرت المقاطع المتداولة المركبات وهي تنفذ عمليات ركن مدعومة بأنظمة القيادة المساعدة بسلاسة، مع التعامل بدقة مع التحديات الشائعة داخل مواقف السيارات، مثل الأعمدة، والمركبات المتوقفة، والمساحات الضيقة. وقد أسهم تكرار ظهور هذه المركبات في زيادة الاهتمام بتقنيات التنقل الذكي الجديدة التي تطورها أومودا وجايكو، مع تزايد ترقب الجمهور للتعرف على تقنية الركن الذكي المرتقبة في دولة الإمارات.

ومع انتشار المزيد من الصور ومقاطع الفيديو، ربط مراقبو القطاع هذه المركبات بتقنية نظام الركن الذكي فائق الذكاء (SIVP) التي سبق أن أعلنت عنها أومودا وجايكو، مؤكدين أنها تعود لطراز جايكو J7 المزود بأحدث أنظمة الركن الذكي التي طورتها الشركة.

مصممة لتناسب ظروف الصيف في دولة الإمارات

تمثل الأجواء الصيفية في دبي واحدة من أكثر البيئات تحدياً لتقنيات القيادة المساعدة المتقدمة، حيث تشكل درجات الحرارة المرتفعة، والازدحام في مراكز التسوق، وكثافة المركبات داخل مواقف السيارات تحديات يومية للسائقين، لا سيما خلال أشهر الصيف.

وانطلاقاً من هذه الظروف المحلية، تعمل أومودا وجايكو على مواءمة تقنية SIVP بما يتناسب مع متطلبات السوق الإماراتي، بهدف توفير تجربة استخدام سلسة في بيئات القيادة اليومية داخل الدولة. وقد صُمم النظام لمساعدة السائق أثناء تنفيذ مناورات الركن، بما يعزز مستويات الراحة، والدقة، والثقة عند الدخول إلى المواقف الصعبة أو الخروج منها.

وسواء عند زيارة مراكز التسوق، أو المناطق التجارية، أو الوجهات الترفيهية، تهدف هذه التقنية إلى المساهمة في تقليل التحديات المرتبطة بالبحث عن مواقف السيارات أو المناورة داخلها خلال أشهر الصيف، مع بقاء السائق يقظاً ومتحكماً بالمركبة في جميع الأوقات.

الإمارات أول أسواق الشرق الأوسط

يعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لأحدث ابتكارات أومودا وجايكو في مجال التنقل الذكي. وتواصل الشركة توسيع حضورها المحلي من خلال شبكة متنامية من صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع، كما تجاوزت مؤخراً حاجز 5,000 مركبة مباعة في السوق الإماراتي.

وإلى جانب النظام الهجين فائق التطور (SHS)، ومنظومة أيموغا للروبوتات (AiMOGA Robotics)، وحلول التنقل الذكي من الجيل الجديد، تواصل أومودا وجايكو توسيع محفظة منتجاتها في دولة الإمارات. ومع الاستعداد لطرح أومودا 4 (OMODA 4) خلال وقت لاحق من العام الجاري، سيعزز إطلاق تقنية SIVP على جايكو J7 منظومة حلول التنقل الذكي التي توفرها العلامة لعملائها في مختلف أنحاء الدولة.

ومن المتوقع أن تصبح تقنية نظام الركن الذكي فائق الذكاء (SIVP) متاحة على جايكو J7 في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد استكمال برنامج المواءمة المحلي والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد أومودا وجايكو أيضاً لإطلاق أومودا 4 في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر تقريباً، بما يواصل توسيع محفظة الشركة من حلول التنقل الذكي.

إخلاء مسؤولية

تقنية نظام الركن الذكي فائق الذكاء (SIVP) هي إحدى تقنيات القيادة المساعدة، ولا تُعد بديلاً عن السائق. يجب على السائق البقاء في حالة انتباه تام والاستعداد للتدخل والتحكم بالمركبة في أي وقت.

وقبل تفعيل تقنية SIVP، يجب التأكد من استقرار الاتصال بالشبكة، وأن المركبة موجودة داخل منطقة مخصصة لوقوف السيارات ومنفصلة عن الطرق العامة.

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