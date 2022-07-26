دبي: أعلنت شركة "باك بيس"، المزود الرائد لمنصات الخدمات المصرفية العالمية، عن شراكتها مع مزود حلول التحول الرقمي في مجال التقنيات المالية والمصرفية Sitech. وستسمح هذه الشراكة للبنوك ومزودي الخدمات المالية في السوق المالية السعودية بالاستفادة من مزايا منصة "باك بيس" المصرفية التفاعلية الحائزة على الجوائز وقدرات Sitech في التصميم المبتكر والتطوير والخدمات المصرفية الرقمية.

ستتمكن البنوك والمؤسسات المالية السعودية من الوصول إلى متخصصي "باك بيس" المعتمدين من ذوي الخبرة في السوق المحلية والمعرفة الوثيقة بالعادات المحلية وسلوك العملاء، إضافةً إلى الدعم المتوفر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ومزايا أخرى.

كما ستتمكن البنوك من إطلاق المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية إلى السوق بشكل أسرع مع القدرة على إجراء التحديثات والتعديلات على المنتجات دون المساومة على مواعيد التسليم. وستتمتع البنوك في المملكة بقدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات الضخمة لدعم تحقيق طموحاتها في التحول الرقمي.

صرح محمد جاكال، الرئيس الإقليمي لشؤون الشركاء لدى شركة باك بيس: "يتزايد تلاشي الخط الفاصل بين شؤون التمويل والتكنولوجيا بشكل واضح اليوم، مما يجعل وجود المنصة والبرمجيات المناسبة أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي. وستوفر شراكتنا مع Sitech للمؤسسات المالية منصة موحدة وقوية لتسريع تحولها الرقمي وتقديم تجربة قائمة على تلبية احتياجات العملاء. ويرغب العميل اليوم بأن تكون خدماته المصرفية سلسة وفعّالة وغنية بالمزايا مثل خدمات مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت. وستساعد شراكة باك بيس وSitech في تحقيق هذه الرؤية المستقبلية الجديدة والجريئة، مما سيجعل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أكثر مرونةً واستجابةً لاحتياجات العملاء".

ومن جانبه قال نبال جرار، مدير تطوير الأعمال لدى شركة Sitech: "تعمل البنوك في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص على تسريع وتيرة تحولها الرقمي لمواكبة التغيرات الناجمة عن ظهور التقنيات الناشئة المالية في قطاعها. وستسهم خبرة Sitech في بناء التجارب المصرفية الرقمية الشاملة إلى جانب الإمكانات المصرفية التفاعلية الرائدة التي توفرها باك بيس في جعل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لبنوك الشرق الأوسط التي تسعى إلى تحقيق النمو المستدام من خلال توفير التجارب والحلول والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة. وستساعد هذه الشراكة البنوك على التحول من الخدمات المصرفية التقليدية التي تتمحور حول المنتجات إلى التجارب المصرفية الرقمية التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائها".

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حول باك بيس:

تتمحور مهمة باك بيس حول مساعدة البنوك على إعادة تصميم تجربتها بما يتناسب مع متطلبات العميل واعتماد نقلة نوعية للتحول إلى نموذج المنصة الواحدة.

حان الوقت اليوم للتحرّر من قيود التكنولوجيا والبنية التحتية المصرفية التقليدية وتبني أحدث الابتكارات في هذا المجال. تهدف باك بيس إلى تقديم المساعدة للمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وأحجامها، بدءاً من المصارف الكبرى وصولاً إلى الاتحادات الائتمانية، على توفير الخدمات والأنظمة التي تتمحور حول متطلبات العملاء.

نحن أنشأنا منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء، حيث تعمل منصتنا الشاملة على دعم جميع مراحل تجربة العملاء التفاعلية لكسب ولائهم وتعزيز اعتمادهم عليها، مع توفير تجارب سلسة وخالية من التعقيدات للعملاء والموظفين.

ولطالما احتفت شركات التحليل في القطاع بالمكانة الرائدة لشركة باك بيس من بينها فورستر، ومؤسسة البيانات الدولية، ومجموعة أيت، وأوميديا، وسيلينت، وتستفيد أكثر من 150 من كبرى المؤسسات المالية من منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية، بما في ذلك بنك البحرين الوطني وبنك إلى وبنك آي آند إم وبنك الكويت الدولي وإتش إس بي سي وبنك لوكسمبورغ وبنك تونس العربي الدولي ومصرف باريس الوطني باريباس ومجموعة سوسيتيه جنرال لخدمات الأوراق المالية وكايكسا جيرال دي ديبوسيتوس وسيتزنز بنك والبنك الألماني وبنك ديسكوفري وإتش دي أف سي بنك ومجموعة لويدز المصرفية وبنك موريشيوس التجاري ورابوبنك وبنك رايفايزن ورويال بنك أوف كندا وستاندرد بنك وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وفيرجن موني.

باك بيس هي شركة للتقنيات المالية ممولة من القطاع الخاص، تأسست عام 2003 في أمستردام ولها مكاتب إقليمية في أتلانتا ونيويورك وبويز ومكسيكو سيتي وتورنتو ولندن وكارديف ودبي وكراكوف وسنغافورة وسيدني أستراليا وطوكيو.

نبذة عن Sitech

تساعد Sitech البنوك ومزودي الخدمات المالية في تصميم وتطوير وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية التي تركز على تلبية احتياجات العملاء.

ومكنت خبرة Sitech في تقديم حلول التحول المصرفي الرقمية المبتكرة العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعزيز قدراتها المصرفية الرقمية. إضافةً إلى ذلك، تلتزم شركة Sitech بتسريع النمو الرقمي لدى الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية التي تسيّر أعمالها في المنطقة.

ويتعيّن على الشركات التي ترغب بأن تواكب تغيرات الاقتصاد الرقمي اليوم أن تستمر في تقديم التجارب الرقمية المبتكرة. ويُسهّل نهج Sitech المبتكر لتسليم البرامج Managed Software Teams تصميم وتطوير وتسليم المنتجات الرقمية إلى السوق بتكلفة منخفضة.

وتعتبر شركة Sitech أحد مزودي حلول التحول الرقمي لمجموعة شاملة من عمليات التحول الرقمي لدى مختلف الشركات، وتضم أكثر من 140 متخصصاً رقمياً في مجال تصميم تجارب المستخدم وواجهة المستخدم وتطوير البرامج المخصصة وتقديم التطوير البرمجي كخدمة وإدارة المنتجات المرنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.

وتُمكّن Sitech عملاءها من الحفاظ على نموذج أعمال مرن قائم على التقنيات المتطورة من خلال خدماتها التي تشمل Product Discovery و Staff Augmentationو Cloud Managed ServicesوManaged Software Teams.