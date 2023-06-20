القاهرة، مصر: أعلنت ماستركارد عن شراكة مع سمبليفاي (SimpliFi)، المنصة الرائدة لبطاقات الدفع كخدمة (CaaS)، بهدف تعزيز تبني حلول المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم (CaaS) نموذجاً جديداً وواعداً لإصدار البطاقات يعمل على تمكين الشركات من إصدار بطاقاتها الخاصة وتطوير خدماتها وأعمالها بسهولة.

سيمكن هذا التعاون الاستراتيجي الشركات من توفير خدمات وحلول المدفوعات الرقمية التي تدعمها ماستركارد في وقت قياسي، وذلك في ظ ارتفاع وتيرة الطلب على المدفوعات الرقمية في المنطقة، فضلاً عن التوجه نحو اعتماد حلول دفع فعالة من حيث التكلفة.

تدعم سمبليفاي الشركات للحصول على ملكية مالية خاصة من خلال تمكينها من إصدار بطاقات الدفع بهدف تبسيط العمليات التجارية وتوفير إيرادات جديدة. ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاتصالات، وتجار التجزئة، ومنصات البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتجار الاندماج مع سمبليفاي وإصدار وتشغيل برنامج البطاقات بسهولة. وبالإضافة إلى تمكين منتجات البطاقات، تعمل سمبليفاي على توسيع محفظة منتجاتها لتشمل خدمات الدفع الأخرى بما يتماشى مع استراتيجيتها لتقديم مجموعة واسعة من حلول المدفوعات.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال علي ستّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمبليفاي: "تقود ماستركارد جهود الابتكار، وتقدم دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأعمال لتوفير حلول جديدة للمدفوعات من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء. يسعدنا التعاون مع ماستركارد لتمكين العملاء في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من باقة منتجاتها المتعددة وبنيتها التحتية العالمية."

سيوظف هذا التعاون تقنيات سمبليفاي المبتكرة بطريقة سلسة، وبالتالي تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستفادة من هذه التقنيات، وستساهم ماستركارد في تعزيز عملية التحول الرقمي ضمن منظومة المدفوعات في المنطقة من خلال رفد السوق بحلول مدفوعات رائدة.

من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "تتمثل مهمة ماستركارد في دعم بناء اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في كل مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. وتتماشى جهود سمبليفاي في إتاحة حلول المدفوعات للجميع مع أهدافنا في هذا المجال، ونتطلع إلى العمل مع الشركة لتزويد قطاع الأعمال بحلول دفع مبتكرة تتيح للشركات الاستفادة من قطاع التجارة الرقمية وتعزز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة."

وتتيح عمليات شركة سمبليفاي المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وأسواق إضافية جديدة، إطلاق منتجات وحلول مدفوعات بسرعة وسهولة عبر أسواق متعددة في وقت واحد.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن سمبليفاي www.simplifipay.com

توفر سمبليفاي، منصة بطاقات الدفع كخدمة (CaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، للشركات حلًا شاملًا لإصدار وإدارة برنامج البطاقات الخاصة بها، لتقديم تجربة سلسة للمستخدمين عبر مختلف الأسواق وتوفير إيرادات جديدة. تتألّف منصة سمبليفاي من واجهات برمجة تطبيقات ومجموعة من أدوات تطوير البرمجيات وبوابة إلكترونية. تدير المنصة جميع شركاء المنظومة المعنيين بإصدار البطاقات، بما في ذلك البنوك ومخططي البطاقات والمعالجين ومقدمي خدمات التحقق من الهوية واستيفاء البطاقات وخدمات العملاء. إضافة إلى توفير مجموعة من التقنيات الهادفة. كما تتولى سمبليفاي عمليات البطاقات اليومية ووظائف الامتثال حتى تتمكن الشركات من التركيز على نقاط قوتها الأساسية والاستفادة من إمكانات المنصة ونطاقها.