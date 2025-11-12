دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أس آي جي" (SIG) عن توقيع عقود لبيع تسعة خطوط تعبئة خلال مشاركتها في معرض "جلفود للتصنيع" (Gulfood Manufacturing) 2025، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 4 إلى 6 نوفمبر. وتعكس هذه الصفقات التزام شركة "أس آي جي" الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تدعم أهداف النمو والاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات.

توفر حلول التعبئة المعقمة المتطورة من "أس آي جي" فترة صلاحية طويلة دون الحاجة إلى التبريد أو المواد الحافظة، كما تتيح تقنيتها المرنة للمصنعين تعبئة منتجاتهم في أشكال وأحجام متنوعة.

وفي إطار الفعالية، حصلت "أس آي جي" على جائزة "أفضل ابتكار في التعبئة والتغليف" عن مادة التغليف "أس آي جي تيرا ألو-فري بلاس فول بارير" (SIG Terra Alu-free + Full Barrier). يزيل هذا الحل المبتكر طبقة الألومنيوم من عبوات الكرتون المعقمة ذات الحاجز الكامل، مما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 61٪ استناداً إلى تقييم مستقل حول دورة حياة المنتج بالتوافق مع معايير ISO لأوروبا (الاتحاد الأوروبي 27+3)، مع ضمان صلاحية تصل إلى 12 شهراً والتوافق مع خطوط التعبئة الحالية لدى "أس آي جي".

وقال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام "أس آي جي" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا الإعلان عن بيع تسع خطوط تعبئة خلال معرض "جلفود للتصنيع"، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول التعبئة المستدامة والفعالة. كما أن فوزنا بجائزة "أفضل ابتكار في التعبئة والتغليف" لمادة "أس آي جي تيرا ألو-فري بلاس فول بارير" يؤكد نجاحنا في الابتكار وتقديم حلول عالية الأداء تلبي احتياجات قطاع الأغذية والمشروبات."

تم تصميم جناح "أس آي جي" هذا العام ليعكس رحلة العميل الشاملة، مع عرض كيفية مساهمة الشركة في توفير القيمة من خلال التفكير المتكامل. وتميز الجناح بثلاث أقسام رئيسية: مقهى " أس آي جي" الذي يسلط الضوء على الابتكار في الفئات والقنوات، وسوبر ماركت "أس آي جي" الذي يعرض تشكيلة منتجات عالمية ومحلية تشمل علب الكرتون المعقمة والأكياس ذات الفوهة وحلول الأكياس داخل الصندوق، إضافة إلى قسم "أس آي جي أون ثا غو" (SIG On-the-Go) الذي يركز على تنسيقات عملية وتطبيقات تتناسب مع أسلوب حياة المستهلكين. أظهرت هذه الأقسام كيفية تطوير حلول "أس آي جي" مع مراعاة احتياجات المستهلك، من الفكرة الأولى وحتى المنتج النهائي.

استضافت "أس آي جي" أيضاً خلال معرض "جلفود للتصنيع" 2025 سلسلة "محادثات أس آي جي" (SIG Talks)، التي قدمت نقاشات معمقة حول أبرز القضايا في القطاع. تناولت المحادثات رؤى من خبراء عالميين وإقليميين، بالإضافة إلى مشاركة عملاء وشركاء، حيث تم التركيز على موضوعات مثل الاتجاهات الصحية، البروتينات ذات التكلفة المعقولة، الاستدامة والاقتصاد الدائري. كما تم تسليط الضوء على الحلول الخالية من طبقات الألومنيوم، ابتكارات في خدمات الطعام، حلول معقمة لمنتجات الزبادي الصالح للشرب، بالإضافة إلى الاستفادة من الابتكارات الرقمية وزيادة استخدام الحلول المعقمة في غرب إفريقيا، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى.

دخلت شركة "أس آي جي" (ٍSIG) مؤخراً في شراكة مع "نيوتريشين فرام ووتر" (Nutrition from Water) لتقديم حلول غذائية مبتكرة تدمج بين مشروبات البروتين المستخرجة من الطحالب وتقنيات التغليف المعقمة. تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة الغذائية في الاقتصادات سريعة النمو من خلال توفير تغذية غنية بالبروتين للمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها. وفي إطار هذا التعاون، عرضت "إس آي جي" و"نيوتريشين فرام ووتر" عينة من حلول المنتجات الجديدة في معرض "جلفود للتصنيع" 2025.

تعد "أس آي جي" مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومنتجات متميزة ومصانع ذكية وعبوات أكثر ترابطاً، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويحد من التأثيرات الضارة.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,600 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2024، قامت "أس آي جي" بإنتاج 57 مليار عبوة، محققةً 3.3 مليار يورو من الإيرادات المبدئية. كما حصلت "أس آي جي" على تصنيف

AAA ESGمن قبل MSCI، وتصنيف Platinum CSRمن قبلEcoVadis ، وهي مدرجة في مؤشر .FTSE4Good لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.sig.biz/ae

