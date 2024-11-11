دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المراعي، الشركة الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، عن اختيار شركة "أس آي جي" (SIG) كشريك استراتيجي لخطتها التوسعية التي تمتد لخمس سنوات والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار المستدام. وخلال السنوات الخمس القادمة، ستواصل "أس آي جي" دعم أهداف شركة المراعي من خلال حلول التصنيع المرنة التي تتماشى مع أهداف الأخيرة للاستدامة. ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام الشركتين الراسخ بالمسؤولية البيئية، إذ تقوم الشركتان باستكشاف ابتكارات جديدة في مجال التعبئة والتغليف من شأنها تعزيز الأثر التشغيلي والجغرافي لشركة المراعي. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعقدين من الشراكة الناجحة، شاركت خلالها شركة المراعي وشركة "أس آي جي" في ابتكار المنتجات وحلول التعبئة والتغليف المتقدمة في المنطقة. وقد وضعتا الشركتان معاً معايير مميزة في مجال الجودة والقدرة على التكيف والمسؤولية البيئية، مما ساهم في تعزيز مجموعة منتجات المراعي وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الرئيسية. واحتفالاً بمسيرتهما التي امتدت لعقدين من الزمن، تطلق شركة المراعي وشركة "أس آي جي" حملة "الريادة معاً لمدة 20 عاماً"، والتي ستسلط الضوء على قوة وتأثير شراكتهما. سوف تُظهر الحملة تقنيات التغليف المبتكرة التي توفرها "أس آي جي"، مما يعكس التطوير المستمر لمجموعة منتجات المراعي ويؤكد التزام هذه الشراكة بالابتكار لخدمة للمستهلكين في المنطقة. وخلال شراكتهما الطويلة، قدمت شركة المراعي و "أس آي جي" منتجات رائدة، بما في ذلك عبوات العصير سعة 150 مل، والتي كانت الأولى من نوعها في السوق وسرعان ما لاقت رواجاً لدى المستهلكين ليتم تطويرها فيما بعد إلى عبوات بسعة 140 مل والتي حظيت بشعبية كبيرة. في عام 2021، كانت المراعي أول من استخدم نظام "أس آي جي" لمراقبة سلامة الأصول (SIG Asset Health Monitoring)، وهو أحد حلول الصيانة القائمة على الحالة، إذ صُمم لقياس تآكل الأجزاء والمعدات وتوفير المراقبة عبر الإنترنت لتوقع المشاكل المحتملة والتوصية بالتدابير الوقائية وتقديم حلول لتحسين مدى توافر الأصول وتقليل وقت التوقفات عن العمل غير المخطط لها. وفي طليعة عام 2008، كانت المراعي أول من قدم الجبن الأبيض المعبأ في عبوات كرتونية من "أس آي جي". ومن خلال هذه الجهود، تمكنت المراعي من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين، إضافةً إلى تعزيز حضورها في السوق مع ضمان جودة منتجاتها والحفاظ على ثقة الملايين من العملاء المخلصين. كما أظهرت شراكتهما قدرة استثنائية على التكيّف خلال الأوقات الصعبة. خلال جائحة كوفيد-19، برز دعم "أس آي جي" بشكل خاص، إذ تمركزت فرق الشركة الفنية في منشآت المراعي لضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع وفقاً للمعايير الوطنية. ومن خلال هذا الالتزام، تمكنت شركة المراعي من مواصلة تلبية الطلب على المنتجات الطازجة والمعبأة في جميع أنحاء المنطقة، مما يدل بشكل وثيق على قوة ومرونة تحالف الشركتين. وقال راميش ناير، رئيس المشتريات المركزية في شركة المراعي: "لقد كانت رحلتنا مع "أس آي جي" جزءاً لا يتجزأ من نمونا. وبفضل تعاوننا المثمر، قمنا بتقديم حلول تغليف مستدامة تعزز تجربة المستهلك وتؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والمرونة في مجال حلول التعبئة والتغليف عبر خطوط منتجاتنا الآخذة في التوسع". لعبت تقنية التعبئة والتغليف من "أس آي جي" دوراً حاسماً في تمكين المراعي من التجاوب السريع مع متطلبات السوق المتغيرة. ومن خلال مجموعة متنوعة من العبوات وخيارات التعبئة المرنة، واصلت المراعي تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ولم يقتصر دور هذا التعاون على ترسيخ مكانة المراعي كعلامة تجارية موثوقة فحسب، بل كذلك على توسيع نطاق تواجدها في السوق ليشمل المشاريع المشتركة، مما ساهم في تعزيز حضورها في المناطق الاستراتيجية. وقال ديفيد كازان، رئيس قسم الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في "أس آي جي": "نحن فخورون بدعم المراعي في مهمتها لتقديم منتجات ذات قيمة غذائية وجودة عالية للمستهلكين. لقد كان التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي والاستدامة الركيزة الأساسية لشراكتنا، ونحن نتطلع لمواصلة الابتكار معاً في السنوات القادمة." نبذة عن المراعي تأسست شركة المراعي عام 1977 ومقرها الرئيسي الرياض. تعتبر المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، كما تحتل علامتها التجارية المرتبة الأولى ضمن تصنيف العلامات التجارية للمواد الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتواصل شركة المراعي تقديم منتجات غذائية وصحية عالية الجودة للمستهلكين من مختلف فئات الأعمار طوال أكثر من 45 عاماً للوفاء بشعارها الرئيس "جودة تستحق الثقة". وَسَّعْت شركة المراعي مظلة منتجاتها لتضم بجانب الألبان، العصائر والمشروبات، والمخبوزات، والدواجن، وحليب الرضع، والتمور، والأسماك والمنتجات البحرية تحت 21 علامة تجارية ومنها المراعي، لوزين، سفن دايز، اليوم، نيورالاك، فارمزسيلكت، ون بيين، المراعي ريفريش، ألميرا، سيما، المراعي برو، وبريمير شيف، وستطلق المراعي قريبًا علامتها التجارية الجديدة في قطاع اللحوم الحمراء لتعزز بذلك دورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030. وفي عام 2023، حققت شركة المراعي دخلاً صافي 2.05 مليار ريال سعودي ومبيعات وصلت إلى 19,575.59 مليار ريال سعودي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بشركة المراعي: http://www.almarai.com نبذة عن "أس آي جي" تعد "أس آي جي" مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومصانع أكثر ذكاءً وعبوات أكثر ترابطاً، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويعكس مسار التأثيرات الضارة. تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,000 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2023، قامت "أس آي جي" بإنتاج 53 مليار عبوة، محققةً 3.2 مليار يورو من الإيرادات المبدئية. كما حصلت "أس آي جي" على تصنيف AA ESG من قبل MSCI، ودرجة 13.9 (منخفضة المخاطر) من قبل Sustainalytics، وتصنيف Platinum CSRمن قبلEcoVadis ، وهي مدرجة في مؤشر .FTSE4Good لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة http://www.sig.biz/ae -انتهى- #بياناتشركات