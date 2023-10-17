يقوم التطبيق الجديد بتزويد المستخدمين بآخر مستجدات السوق مع تحليلات استثمارية متعمقة عن كبرى الشركات المدرجة في بورصات المنطقة.

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، عن إطلاق تطبيق الأبحاث الاستثمارية SICO Research في إطار مساعيها الحثيثة نحو الارتقاء بتجربة عملائها لتسهيل وصولهم الى آخر الأبحاث والتحليلات الاستثمارية والاقتصادية حيث تمتد خبرة سيكو في مجال تقديم الأبحاث والدراسات لأكثر من 3 عقود .

من أبرز مزايا تطبيق سيكو للأبحاث إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة وشاملة من التقارير والتحليلات لأكثر من 100 شركة مدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التعرف على آخر مستجدات الأسواق والأسهم والأخبار ذات الصلة. كما أنه يتيح الاطلاع على توصيات المحللين، والتقارير المتعلقة بمستجدات الاكتتابات العامة والتوصيات، بالإضافة إلى المحفظة المثالية للأسهم الخليجية "سيكو توب-20"، وهي إحدى أهم الأدوات الاستثمارية الصادرة من قبل دائرة الأبحاث والتي من خلالها يتم بناء محفظة من الأسهم التي ينتقيها فريق الأبحاث في سيكو بناءً على الأبحاث والتحليلات المالية الأساسية لأداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بصورة دورية مستمرة وتوفر للعملاء عائدات ممتازة وثابتة تفوقت منذ تاريخ إنشائها على أداء المؤشر العام المرتبط بدون أي رسوم او اتعاب.

وفي هذا الصدد، أكد نشيت لاخوتيا، رئيس دائرة الأبحاث الاستثمارية في سيكو أهمية هذا التطبيق الجديد قائلا: " إن اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الوقت المناسب تعد عملية معقدة خصوصاً في وقتنا الحالي الذي تشهد الاسواق حالة من الاضطراب، ومن هنا تأتي اهمية تطبيق SICO Research حيث يمكّن عملائنا من التعرف على آخر أخبار الأسواق المالية وتحليلات فريق الأبحاث للأسهم وتوصياتهم بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم واقتناص الفرص الاستثمارية. ومن الجدير بالذكر ان محفظة الأسهم الخليجية "سيكو توب-20" ضاعفت عوائدها منذ اطلاقها عام2017 كما واصلت تفوقها بنسبة 19.4% على المؤشر المعياري منذ بداية العام. أن هذا التطبيق يمثل إنجازًا ملموسًا للارتقاء بتجربة العميل، كما أنه يعكس التزامنا المتواصل بتوفير الأبحاث عالية الجودة وتقديم دعم المتواصل لعملائنا."

تطبيق سيكو للأبحاث متوفر في أبل ستور، وغوغل بلاي.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول، والوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة الأصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.